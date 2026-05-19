    Maďarsko na MS v hokeji 2026
    Maďarsko
    MS v hokeji 2026
    19.05.2026, Skupina A
    5 - 0
    2:0, 1:0, 2:0
    Veľká Británia na MS v hokeji 2026
    Veľká Británia
    VIDEO: Pozrite si zostrih zápasu Maďarsko - Veľká Británia na MS v hokeji 2026

    Fotka zo zápasu Maďarsko - Veľká Británia na MS v hokeji 2026.
    Fotogaléria (6)
    Fotka zo zápasu Maďarsko - Veľká Británia na MS v hokeji 2026. (Autor: TASR/Keystone via AP)
    Sportnet|19. máj 2026 o 23:14
    Video, zostrih a góly zo zápasu Maďarsko - Veľká Británia skupiny A na MS v hokeji 2026.

    Hokejisti Maďarska porazili v treťom zápase na majstrovstvách sveta v Zürichu Veľkú Britániu 5:0 a pripísali si prvé víťazstvo na turnaji. Briti stále čakajú na svoj prvý bod.

    V súboji dvoch hlavných kandidátov na zostup z elitnej skupiny sa dvakrát strelecky presadili István Terbócs a Krisztián Nagy, čisté konto si udržal Bence Bálizs.

    Skóre otvoril v 3. minúte útočník Nagy, ktorého Maďari v pondelok doplnili na súpisku a dnes nastúpil na turnaji prvýkrát.

    Briti v polovici prvej tretiny prevzali iniciatívu, brankára Bálizsa však neprekonali. Najbližšie k vyrovnaniu bol v 17. minúte Kirk, no trafil iba spojnicu žŕdok.

    Maďari boli efektívnejší. O dve minúty neskôr sa vydarenou individuálnou akciou prezentoval sedemnásťročný Szongoth a prekonal Bownsa po druhý raz.

    Fotogaléria zo zápasu Maďarsko - Veľká Británia na MS v hokeji 2026 (skupina A)
    Maďarskí hokejisti sa tešia z gólu počas zápasu základnej A-skupiny Maďarsko - Veľká Británia na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Zürichu v utorok 19. mája 2026.
    Hungary's Milan Horvath in action during the Men's Ice Hockey World Championship preliminary round game between Hungary and Great Britain, in Zurich, Switzerland, Tuesday May 19, 2026. (Andreas Becker/Keystone via AP)
    Great Britain's goaltender Ben Bowns during the Men's Ice Hockey World Championship preliminary round game between Hungary and Great Britain, in Zurich, Switzerland, Tuesday May 19, 2026. (Andreas Becker/Keystone via AP)
    Great Britain's Liam Kirk, left, and Bence Stipsicz in action during the Men's Ice Hockey World Championship preliminary round game between Hungary and Great Britain, in Zurich, Switzerland, Tuesday May 19, 2026. (Andreas Becker/Keystone via AP)
    Britain's Liam Kirk, left, and Hungary's Bence Stipsicz in action during the Men's Ice Hockey World Championship preliminary round game between Hungary and Great Britain, in Zurich, Switzerland, Tuesday May 19, 2026. (Andreas Becker/Keystone via AP)Britain's Liam Kirk, left, vies Hungary's Bence Stipsicz, right, battle for the puck during a Group A preliminary round game between Hungary and Great Britain at the men's ice hockey world championship in Zurich, Switzerland, Tuesday, May 19, 2026. (Andreas Becker/Keystone via AP)

    K dôležitému víťazstvu následne priblížil Maďarov Terbócs, ktorý využil Kirkovo zaváhanie počas britskej presilovky. Namiesto Bownsa sa následne do brány postavil Robson.

    Krátko pred polovicou zápasu mohol zlomiť odpor súpera Erdély, svoj samostatný nájazd však zakončil do žŕdky a Hazeldine stihol puk odpratať z bránkovej čiary. Najlepší britský hráč Kirk bol v 31. minúte blízko zníženiu, opäť však trafil len konštrukciu brány.

    Maďari definitívne rozhodli v rozmedzí 41 sekúnd tretej tretiny, keď sa najprv druhýkrát presadil Terbócs a krátko nato jeho bilanciu vyrovnal Nagy.

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    VIDEO: Zostrih zápasu Maďarsko - Veľká Británia na MS v hokeji 2026


    Tabuľka: Skupina A na MS v hokeji 2026

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    ŠvajčiarskoŠvajčiarskoSUI
    3
    3
    0
    0
    0
    13:4
    9
    2
    FínskoFínskoFIN
    3
    3
    0
    0
    0
    13:4
    9
    3
    RakúskoRakúskoAUT
    3
    3
    0
    0
    0
    12:5
    9
    4
    MaďarskoMaďarskoHUN
    3
    1
    0
    0
    2
    8:8
    3
    5
    USAUSAUSA
    3
    1
    0
    0
    2
    8:10
    3
    6
    LotyšskoLotyšskoLAT
    3
    1
    0
    0
    2
    5:7
    3
    7
    NemeckoNemeckoGER
    3
    0
    0
    0
    3
    2:11
    0
    8
    Veľká BritániaVeľká BritániaGBR
    3
    0
    0
    0
    3
    3:15
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

    Majstrovstvá sveta v hokeji 2026

    Filip Mešár rozhodujúci gól počas samostatných nájazdov v zápase Slovinsko - Slovensko.rozhovor
    Zbytočné fauly nechali Slovincov v hre. Országh vysvetlil, prečo na posledný nájazd išiel Mešár
