VIDEO: Pozrite si zostrih zápasu Maďarsko - Veľká Británia na MS v hokeji 2026

Hokejisti Maďarska porazili v treťom zápase na majstrovstvách sveta v Zürichu Veľkú Britániu 5:0 a pripísali si prvé víťazstvo na turnaji. Briti stále čakajú na svoj prvý bod.
V súboji dvoch hlavných kandidátov na zostup z elitnej skupiny sa dvakrát strelecky presadili István Terbócs a Krisztián Nagy, čisté konto si udržal Bence Bálizs.
Skóre otvoril v 3. minúte útočník Nagy, ktorého Maďari v pondelok doplnili na súpisku a dnes nastúpil na turnaji prvýkrát.
Briti v polovici prvej tretiny prevzali iniciatívu, brankára Bálizsa však neprekonali. Najbližšie k vyrovnaniu bol v 17. minúte Kirk, no trafil iba spojnicu žŕdok.
Maďari boli efektívnejší. O dve minúty neskôr sa vydarenou individuálnou akciou prezentoval sedemnásťročný Szongoth a prekonal Bownsa po druhý raz.
K dôležitému víťazstvu následne priblížil Maďarov Terbócs, ktorý využil Kirkovo zaváhanie počas britskej presilovky. Namiesto Bownsa sa následne do brány postavil Robson.
Krátko pred polovicou zápasu mohol zlomiť odpor súpera Erdély, svoj samostatný nájazd však zakončil do žŕdky a Hazeldine stihol puk odpratať z bránkovej čiary. Najlepší britský hráč Kirk bol v 31. minúte blízko zníženiu, opäť však trafil len konštrukciu brány.
Maďari definitívne rozhodli v rozmedzí 41 sekúnd tretej tretiny, keď sa najprv druhýkrát presadil Terbócs a krátko nato jeho bilanciu vyrovnal Nagy.
Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.
VIDEO: Zostrih zápasu Maďarsko - Veľká Británia na MS v hokeji 2026