Shiffrinová vyštartuje v elitnej 10. Pozrite si štartové čísla na obrovský slalom v Semmeringu

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2025/2026 pokračuje v rakúskom Semmeringu obrovským slalomom žien.
Ako prvá sa na trati predstaví domáca reprezentantka Julia Scheibová.
Vedúca pretekárka v disciplíne obrovského slalomu Alice Robinsonová z Nového Zélandu vyštartuje s číslom šesť.
Líderka celkového poradia Mikaela Shiffrinová z USA pôjde na trať ako deviata v poradí.
Priamy prenos z obrovského slalomu odvysielajú stanice STVR Šport, Eurosport 1 či ČT Šport a textový online prenos nájdete na Sportnet.sk.
Štartová listina - obrovský slalom v Semmeringu
Číslo
Meno
Krajina
1
Julia Scheibová
Rakúsko
2
Thea Louise Stjernesundová
Nórsko
3
Lara Colturiová
Albánsko
4
Sara Hectorová
Švédsko
5
Paula Moltzanová
USA
6
Alice Robinsonová
Nový Zéland
7
Zrinka Ljutičová
Chorvátsko
8
Lena Dürrová
Nemecko
9
Mikaela Shiffrinová
USA
10
Maryna Gasienica-Danielová
Poľsko
11
Nina O'Brien
USA
12
Mina Fuerst Holtmannová
Nórsko
13
Valerie Grenierová
Kanada
14
Camille Rastová
Švajčiarsko
15
Britt Richardsonová
Kanada