Shiffrinová vyštartuje v elitnej 10. Pozrite si štartové čísla na obrovský slalom v Semmeringu

Mikaela Shiffrinová.
Mikaela Shiffrinová. (Autor: TASR/AP)
26. dec 2025 o 21:00
Pozrite si štartové čísla sobotného obrovského slalomu žien v stredisku Semmering.

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2025/2026 pokračuje v rakúskom Semmeringu obrovským slalomom žien.

Ako prvá sa na trati predstaví domáca reprezentantka Julia Scheibová.

Vedúca pretekárka v disciplíne obrovského slalomu Alice Robinsonová z Nového Zélandu vyštartuje s číslom šesť.

Líderka celkového poradia Mikaela Shiffrinová z USA pôjde na trať ako deviata v poradí.

Kde sledovať zjazdové lyžovanie v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Priamy prenos z obrovského slalomu odvysielajú stanice STVR Šport, Eurosport 1 či ČT Šport a textový online prenos nájdete na Sportnet.sk.

Štartová listina - obrovský slalom v Semmeringu

Číslo

Meno

Krajina

1

Julia Scheibová

Rakúsko

2

Thea Louise Stjernesundová

Nórsko

3

Lara Colturiová

Albánsko

4

Sara Hectorová

Švédsko

5

Paula Moltzanová

USA

6

Alice Robinsonová

Nový Zéland

7

Zrinka Ljutičová

Chorvátsko

8

Lena Dürrová

Nemecko

9

Mikaela Shiffrinová

USA

10

Maryna Gasienica-Danielová

Poľsko

11

Nina O'Brien

USA

12

Mina Fuerst Holtmannová

Nórsko

13

Valerie Grenierová

Kanada

14

Camille Rastová

Švajčiarsko

15

Britt Richardsonová

Kanada

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2025/2026

Zjazdové lyžovanie

Zjazdové lyžovanie

