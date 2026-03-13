Shiffrinová nechýba v nasadenej skupine. Zisk glóbusu však môže spečatiť jej súperka

Americká lyžiarka Mikaela Shiffrinová.
Sportnet|13. mar 2026 o 22:35
Pozrite si štartové čísla obrovského slalomu žien vo švédskom stredisku Aare.

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní žien má tento týždeň na programe svoju poslednú zastávku pred blížiacim sa finále (21. - 25. marca).

Vo švédskom Aare si prídu na svoje špecialistky na technické disciplíny, keďže v sobotu sa pôjde obrovský slalom a o deň neskôr klasický slalom.

V obrovskom slalome bude mať v 52-člennom štartovom poli zastúpenie aj Slovensko, keďže s číslom 47 sa vydá na trať Rebeka Jančová.

Pre účastníčku nedávnych olympijských hier to bude v Aare premiéra a zároveň posledná šanca na zisk prvých bodov v končiacej sa sezóne.

Kde sledovať lyžovanie v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

O 10.00 h preteky otvorí s číslom 1 nórska reprezentantka Thea Louise Stjernesundová. Nasledovať bude Švajčiarka Camille Rastová a Rakúšanka Julia Scheibová, ktorá môže spečatiť zisk malého glóbusu.

V nasadenej sedmičke majú dve zástupkyne USA. Štvrtá pôjde Paula Moltzanová a šiesta líderka celkového poradia Svetového pohára Mikaela Shiffrinová.

Podujatie v Aare bude ochudobnené o účasť úradujúcej olympijskej víťazky Federicy Brignoneovej, ktorá sa rozhodla predčasne ukončiť sezónu.

Priamy prenos z obrovského slalomu žien v Aare odvysielajú stanice JOJ Šport či ČT Šport a textový online prenos nájdete na Sportnet.sk.

Štartová listina - obrovský slalom žien v Aare

Číslo

Meno

Krajina

1

Thea Louise Stjernesundová

Nórsko

2

Camille Rastová

Švajčiarsko

3

Julia Scheibová

Rakúsko

4

Paula Moltzanová

USA

5

Alice Robinsonová

Nový Zéland

6

Mikaela Shiffrinová

USA

7

Sara Hectorová

Švédsko

8

Lara Della Meová

Taliansko

9

Zrinka Ljutičová

Chorvátsko

10

Valerie Grenierová

Kanada

11

Lara Colturiová

Albánsko

12

Lena Dürrová

Nemecko

13

Britt Richardsonová

Kanada

14

Nina O'Brienová

USA

15

Sofia Goggiová

Taliansko

47

Rebeka Jančová

Slovensko

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2025/2026

Zjazdové lyžovanie

