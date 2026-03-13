Shiffrinová nechýba v nasadenej skupine. Zisk glóbusu však môže spečatiť jej súperka

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní žien má tento týždeň na programe svoju poslednú zastávku pred blížiacim sa finále (21. - 25. marca).
Vo švédskom Aare si prídu na svoje špecialistky na technické disciplíny, keďže v sobotu sa pôjde obrovský slalom a o deň neskôr klasický slalom.
V obrovskom slalome bude mať v 52-člennom štartovom poli zastúpenie aj Slovensko, keďže s číslom 47 sa vydá na trať Rebeka Jančová.
Pre účastníčku nedávnych olympijských hier to bude v Aare premiéra a zároveň posledná šanca na zisk prvých bodov v končiacej sa sezóne.
O 10.00 h preteky otvorí s číslom 1 nórska reprezentantka Thea Louise Stjernesundová. Nasledovať bude Švajčiarka Camille Rastová a Rakúšanka Julia Scheibová, ktorá môže spečatiť zisk malého glóbusu.
V nasadenej sedmičke majú dve zástupkyne USA. Štvrtá pôjde Paula Moltzanová a šiesta líderka celkového poradia Svetového pohára Mikaela Shiffrinová.
Podujatie v Aare bude ochudobnené o účasť úradujúcej olympijskej víťazky Federicy Brignoneovej, ktorá sa rozhodla predčasne ukončiť sezónu.
Priamy prenos z obrovského slalomu žien v Aare odvysielajú stanice JOJ Šport či ČT Šport a textový online prenos nájdete na Sportnet.sk.
Štartová listina - obrovský slalom žien v Aare
Číslo
Meno
Krajina
1
Thea Louise Stjernesundová
Nórsko
2
Camille Rastová
Švajčiarsko
3
Julia Scheibová
Rakúsko
4
Paula Moltzanová
USA
5
Alice Robinsonová
Nový Zéland
6
Mikaela Shiffrinová
USA
7
Sara Hectorová
Švédsko
8
Lara Della Meová
Taliansko
9
Zrinka Ljutičová
Chorvátsko
10
Valerie Grenierová
Kanada
11
Lara Colturiová
Albánsko
12
Lena Dürrová
Nemecko
13
Britt Richardsonová
Kanada
14
Nina O'Brienová
USA
15
Sofia Goggiová
Taliansko
47
Rebeka Jančová
Slovensko