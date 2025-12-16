Potvrdí Shiffrinová dominanciu v slalome? Žreb prial najviac Nemke

Americká lyžiarka Mikaela Shiffrinová ovládla úvodné tri slalomy tejto sezóny, pričom jej náskok pred zvyškom sveta bol vždy aspoň 1,2 sekundy.
Spolu s finálovým podujatím minulého ročníka v Sun Valley ťahá sériu štyroch slalomových triumfov a favoritkou bude aj na svahu v Courcheveli.
Môže dosiahnuť 105. víťazstvo vo Svetovom pohári a napraviť si chuť po nedeľnajšom vypadnutí v super-G vo švajčiarskom St. Moritzi.
Shiffrinová v Courcheveli vyhrala len raz, keď v roku 2018 odsunula na druhé miesto Slovenku Petru Vlhovú.
Žreb štartových čísel v predvečer pretekov prial Nemke Lene Dürrovej, ktorá pôjde ako prvá na trať.
S číslom 2 sa predstaví minuloročná majsterka sveta Camille Rastová zo Švajčiarska. Po nej pôjde Talianka Lara Colturiová, ktorá reprezentuje Albánsko. Vo všetkých troch slalomoch v tejto sezóne bola na pódiu (dvakrát bola druhá a raz tretia).
Pred Zrinkou Ljutičovou pôjde Švajčiarka Wendy Holdenerová. Chorvátskej slalomovej kráľovnej z predošlého ročníka to v úvode tejto sezóne nejde. Po šiestom mieste v Levi ďalšie dva slalomy nedokončila.
Číslo 6 má Rakúšanka Katharina Liensbergerová a až posledná z najlepšej losovanej skupiny pôjde Shiffrinová. V štartovej listine sa nepredstaví žiadna slovenská a ani česká pretekárka.
Pozrite si štartové čísla slalomu žien v Courcheveli.
Štartová čísla slalomu žien v Courcheveli
Číslo
Meno
Krajina
1
Lena Dürrová
Nemecko
2
Camille Rastová
Švajčiarsko
3
Lara Colturiová
Albánsko
4
Wendy Holdenerová
Švajčiarsko
5
Zrinka Ljutičová
Chorvátsko
6
Katharina Liensbergerová
Rakúsko
7
Mikaela Shiffrinová
USA
8
Mélanie Meillardová
Švajčiarsko
9
Katharina Truppeová
Rakúsko
10
Emma Aicherová
Nemecko
11
Anna Swennová Larssonová
Švédsko
12
Cornelia Öhlundová
Švédsko
13
Paula Moltzanová
USA
14
Sara Hectorová
Švédsko
15
Katharina Huberová
Rakúsko