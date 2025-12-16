Potvrdí Shiffrinová dominanciu v slalome? Žreb prial najviac Nemke

Americká lyžiarka Mikaela Shiffrinová ovládla úvodné tri slalomy tejto sezóny, pričom jej náskok pred zvyškom sveta bol vždy aspoň 1,2 sekundy.

Spolu s finálovým podujatím minulého ročníka v Sun Valley ťahá sériu štyroch slalomových triumfov a favoritkou bude aj na svahu v Courcheveli.

Môže dosiahnuť 105. víťazstvo vo Svetovom pohári a napraviť si chuť po nedeľnajšom vypadnutí v super-G vo švajčiarskom St. Moritzi.

Shiffrinová v Courcheveli vyhrala len raz, keď v roku 2018 odsunula na druhé miesto Slovenku Petru Vlhovú.

Žreb štartových čísel v predvečer pretekov prial Nemke Lene Dürrovej, ktorá pôjde ako prvá na trať.

S číslom 2 sa predstaví minuloročná majsterka sveta Camille Rastová zo Švajčiarska. Po nej pôjde Talianka Lara Colturiová, ktorá reprezentuje Albánsko. Vo všetkých troch slalomoch v tejto sezóne bola na pódiu (dvakrát bola druhá a raz tretia).

Pred Zrinkou Ljutičovou pôjde Švajčiarka Wendy Holdenerová. Chorvátskej slalomovej kráľovnej z predošlého ročníka to v úvode tejto sezóne nejde. Po šiestom mieste v Levi ďalšie dva slalomy nedokončila.

Číslo 6 má Rakúšanka Katharina Liensbergerová a až posledná z najlepšej losovanej skupiny pôjde Shiffrinová. V štartovej listine sa nepredstaví žiadna slovenská a ani česká pretekárka.

Štartová čísla slalomu žien v Courcheveli

Číslo

Meno

Krajina

1

Lena Dürrová

Nemecko

2

Camille Rastová

Švajčiarsko

3

Lara Colturiová

Albánsko

4

Wendy Holdenerová

Švajčiarsko

5

Zrinka Ljutičová

Chorvátsko

6

Katharina Liensbergerová

Rakúsko

7

Mikaela Shiffrinová

USA

8

Mélanie Meillardová

Švajčiarsko

9

Katharina Truppeová

Rakúsko

10

Emma Aicherová

Nemecko

11

Anna Swennová Larssonová

Švédsko

12

Cornelia Öhlundová

Švédsko

13

Paula Moltzanová

USA

14

Sara Hectorová

Švédsko

15

Katharina Huberová

Rakúsko

