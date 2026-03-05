Zranená Vonnová môže prísť o post líderky. Ledecká pôjde na trať až po nasadenej skupine

Nemecká lyžiarka Emma Aicherová počas tréningu zjazdu vo Val di Fassa 2026.
Sportnet|5. mar 2026 o 17:35
Pozrite si štartové čísla zjazdu žien v talianskom stredisku Val di Fassa.

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní žien 2025/2026 pokračuje tento týždeň v talianskom stredisku Val di Fassa, kde sa pôjdu rýchlostné disciplíny.

V piatok a v sobotu sú na programe dva zjazdy a následne v nedeľu doplní kráľovskú disciplínu predposledný super-G v rámci tohto ročníka.

Keďže zjazd opäť vynecháva Američanka Mikaela Shiffrinová, šancu znížiť jej náskok na čele celkového poradia bude môcť Nemka Emma Aicherová.

Mladá 21-ročná lyžiarka pôjde na trať podobne ako minulý týždeň v andorrskom Soldeu na začiatku druhej desiatky, tentokrát bude mať číslo 11.

Kde sledovať lyžovanie v tV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Aicherová sa zároveň v prípade víťazstva môže dostať na čelo disciplíny zjazdu, keďže na zranenú Lindsey Vonnovú stráca menej ako sto bodov.

Na malý glóbus pomýšľa aj jej krajanka Kira Weidleová-Winkelmannová (číslo 7) či Talianka Sofia Goggiová, ktorá uzavrie jazdy nasadenej pätnástky.

Deviatku bude mať olympijská šampiónka Breezy Johnsonová z USA a za zmienku stojí aj štart Ester Ledeckej, ktorá sa predstaví až po top 15.

Priamy prenos zo super-G žien odvysielajú stanice JOJ Šport, Eurosport 1, ČT Šport a textový online prenos nájdete na Sportnet.sk.

Štartová listina - zjazd žien vo Val di Fassa

Číslo

Meno

Krajina

1

Ilka Štuhecová

Slovinsko

2

Marte Monsenová

Nórsko

3

Elena Curtoniová

Taliansko

4

Romane Miradoliová

Francúzsko

5

Jasmine Fluryová

Švajčiarsko

6

Nicol Delagová

Taliansko

7

Kira Weidleová-Winkelmannová

Nemecko

8

Laura Pirovanová

Taliansko

9

Breezy Johnsonová

USA

10

Cornelia Hütterová

Rakúsko

11

Emma Aicherová

Nemecko

12

Kajsa Vickhoff Lieová

Nórsko

13

Mirjam Puchnerová

Rakúsko

14

Jacqueline Wilesová 

USA

15

Sofia Goggiová

Taliansko

18

Ester Ledecká

Česko

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2025/2026

