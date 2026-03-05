Zranená Vonnová môže prísť o post líderky. Ledecká pôjde na trať až po nasadenej skupine

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní žien 2025/2026 pokračuje tento týždeň v talianskom stredisku Val di Fassa, kde sa pôjdu rýchlostné disciplíny.
V piatok a v sobotu sú na programe dva zjazdy a následne v nedeľu doplní kráľovskú disciplínu predposledný super-G v rámci tohto ročníka.
Keďže zjazd opäť vynecháva Američanka Mikaela Shiffrinová, šancu znížiť jej náskok na čele celkového poradia bude môcť Nemka Emma Aicherová.
Mladá 21-ročná lyžiarka pôjde na trať podobne ako minulý týždeň v andorrskom Soldeu na začiatku druhej desiatky, tentokrát bude mať číslo 11.
Aicherová sa zároveň v prípade víťazstva môže dostať na čelo disciplíny zjazdu, keďže na zranenú Lindsey Vonnovú stráca menej ako sto bodov.
Na malý glóbus pomýšľa aj jej krajanka Kira Weidleová-Winkelmannová (číslo 7) či Talianka Sofia Goggiová, ktorá uzavrie jazdy nasadenej pätnástky.
Deviatku bude mať olympijská šampiónka Breezy Johnsonová z USA a za zmienku stojí aj štart Ester Ledeckej, ktorá sa predstaví až po top 15.
Priamy prenos zo super-G žien odvysielajú stanice JOJ Šport, Eurosport 1, ČT Šport a textový online prenos nájdete na Sportnet.sk.
Štartová listina - zjazd žien vo Val di Fassa
Číslo
Meno
Krajina
1
Ilka Štuhecová
Slovinsko
2
Marte Monsenová
Nórsko
3
Elena Curtoniová
Taliansko
4
Romane Miradoliová
Francúzsko
5
Jasmine Fluryová
Švajčiarsko
6
Nicol Delagová
Taliansko
7
Kira Weidleová-Winkelmannová
Nemecko
8
Laura Pirovanová
Taliansko
9
Breezy Johnsonová
USA
10
Cornelia Hütterová
Rakúsko
11
Emma Aicherová
Nemecko
12
Kajsa Vickhoff Lieová
Nórsko
13
Mirjam Puchnerová
Rakúsko
14
Jacqueline Wilesová
USA
15
Sofia Goggiová
Taliansko
18
Ester Ledecká
Česko