Uspeje Shiffrinová aj s vysokým štartovým číslom? Debut čaká českú tínedžerku

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2025/2026 má v sobotu v americkom stredisku Copper Mountain na programe druhý obrovský slalom žien.
V domácom prostredí sa predstaví až sedem Američaniek, vrátane Mikaely Shiffrinovej, ktorá je priebežnou líderkou celkového poradia.
Kým v slalomoch je jednoznačnou jednotkou, v obrovskom slalome sa po predošlej sezóne musí predierať dopredu s vyššími štartovými číslami.
V Cooper Mountain bude mať na sebe číslo 17, no už v Söldene ukázala, že to pre ňu nemusí byť veľký problém. V sezónnej ouvertúre mala dokonca dvadsiatku a napokon obsadila štvrté miesto.
S číslom jeden sa predstaví úradujúca olympijská šampiónka Sara Hectorová a napríklad víťazka zo Söldenu, Julia Scheibová, bude mať šestku.
Na rozdiel od Slovenska bude mať zastúpenie Česko. Svoj debut vo Svetovom pohári si odkrúti 17-ročná Lara Huml, ktorá uzavrie štartové pole.
"Účasť na mojom prvom Svetovom pohári je pre mňa vzrušujúcou príležitosťou. Je to o to výnimočnejšie, že sa koná na kopci neďaleko môjho bydliska a že ma môže celá moja rodina osobne sledovať a podporovať," uviedla.
Pozrite si štartové čísla obrovského slalomu žien v Copper Mountain.
Štartová čísla - obrovský slalom žien v Copper Mountain
Číslo
Meno
Krajina
1
Sara Hectorová
Švédsko
2
Lara Colturiová
Albánsko
3
Paula Moltzanová
USA
4
Zrinka Ljutičová
Chorvátsko
5
Alice Robinsonová
Nový Zéland
6
Julia Scheibová
Rakúsko
7
Thea Louise Stjernesundová
Nórsko
8
Camille Rastová
Švajčiarsko
9
Nina O'Brienová
USA
10
Britt Richardsonová
Kanada
11
Lena Dürrová
Nemecko
12
Maryna Gasienicová-Danielová
Poľsko
13
Wendy Holdenerová
Švajčiarsko
14
Valerie Grenierová
Kanada
15
Mina Fuerst Holtmannová
Nórsko
16
Sofia Goggiová
Taliansko
17
Mikaela Shiffrinová
USA
56
Lara Huml
Česko