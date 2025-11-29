Uspeje Shiffrinová aj s vysokým štartovým číslom? Debut čaká českú tínedžerku

Na snímke je americká lyžiarka Mikaela Shiffrinová.
29. nov 2025 o 08:40
Pozrite si štartové čísla obrovského slalomu žien v Copper Mountain.

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2025/2026 má v sobotu v americkom stredisku Copper Mountain na programe druhý obrovský slalom žien.

V domácom prostredí sa predstaví až sedem Američaniek, vrátane Mikaely Shiffrinovej, ktorá je priebežnou líderkou celkového poradia.

Kým v slalomoch je jednoznačnou jednotkou, v obrovskom slalome sa po predošlej sezóne musí predierať dopredu s vyššími štartovými číslami.

V Cooper Mountain bude mať na sebe číslo 17, no už v Söldene ukázala, že to pre ňu nemusí byť veľký problém. V sezónnej ouvertúre mala dokonca dvadsiatku a napokon obsadila štvrté miesto.

S číslom jeden sa predstaví úradujúca olympijská šampiónka Sara Hectorová a napríklad víťazka zo Söldenu, Julia Scheibová, bude mať šestku. 

Na rozdiel od Slovenska bude mať zastúpenie Česko. Svoj debut vo Svetovom pohári si odkrúti 17-ročná Lara Huml, ktorá uzavrie štartové pole.

"Účasť na mojom prvom Svetovom pohári je pre mňa vzrušujúcou príležitosťou. Je to o to výnimočnejšie, že sa koná na kopci neďaleko môjho bydliska a že ma môže celá moja rodina osobne sledovať a podporovať," uviedla.

Pozrite si štartové čísla obrovského slalomu žien v Copper Mountain.

Štartová čísla - obrovský slalom žien v Copper Mountain

Číslo

Meno

Krajina

1

Sara Hectorová

Švédsko

2

Lara Colturiová

Albánsko

3

Paula Moltzanová

USA

4

Zrinka Ljutičová

Chorvátsko

5

Alice Robinsonová

Nový Zéland

6

Julia Scheibová

Rakúsko

7

Thea Louise Stjernesundová

Nórsko

8

Camille Rastová

Švajčiarsko

9

Nina O'Brienová

USA

10

Britt Richardsonová

Kanada

11

Lena Dürrová

Nemecko

12

Maryna Gasienicová-Danielová

Poľsko

13

Wendy Holdenerová

Švajčiarsko

14

Valerie Grenierová

Kanada

15

Mina Fuerst Holtmannová

Nórsko

16

Sofia Goggiová

Taliansko

17

Mikaela Shiffrinová

USA

56

Lara Huml

Česko

