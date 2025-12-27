Ovládne Shiffrinová aj piaty slalom v sezóne? Pozrite si štartové čísla v Semmeringu

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2025/2026 pokračuje v rakúskom stredisku Semmering. Po sobotňajšom obrovskom slalome žien je v nedeľu na programe slalom.
Ako prvá sa v najtočivejšej disciplíne predstaví na trati domáca reprezentantka Katharina Liensbergerová.
Vedúca pretekárka v disciplíne slalomu Američanka Mikaela Shiffrinová vyštartuje s číslom 4. Elitná pretekárka doposiaľ vyhrala všetky štyri predošlé slalomy v sezóne.
V pretekoch sa predstavia aj dve české reprezentantky - Martina Dubovská s číslom 44 a Celine Sommerová vyštartuje ako predposledná s číslom 78.
Priamy prenos zo slalomu odvysielajú stanice STVR Šport, Eurosport 1 či ČT Šport a textový online prenos nájdete na Sportnet.sk.
Štartová listina - slalom v Semmeringu
Číslo
Meno
Krajina
1
Katharina Liensbergerová
Rakúsko
2
Lara Colturiová
Albánsko
3
Camille Rastová
Švajčiarsko
4
Mikaela Shiffrinová
USA
5
Wendy Holdenerová
Švajčiarsko
6
Zrinka Ljutičová
Chorvátsko
7
Lena Dürrová
Nemecko
8
Katharina Truppeová
Rakúsko
9
Emma Aicherová
Nemecko
10
Cornelia Öhlundová
Švédsko
11
Melanie Meillardová
Švajčiarsko
12
Sara Hectorová
Švédsko
13
Paula Moltzanová
USA
14
Anna Swennová Larssonová
Švédsko
15
Katharina Huberová
Rakúsko