Ovládne Shiffrinová aj piaty slalom v sezóne? Pozrite si štartové čísla v Semmeringu

Mikaela Shiffrinová.
Mikaela Shiffrinová. (Autor: TASR/AP)
Sportnet|27. dec 2025 o 20:44
Pozrite si štartové čísla nedeľňajšieho slalomu žien v stredisku Semmering.

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2025/2026 pokračuje v rakúskom stredisku Semmering. Po sobotňajšom obrovskom slalome žien je v nedeľu na programe slalom.

Ako prvá sa v najtočivejšej disciplíne predstaví na trati domáca reprezentantka Katharina Liensbergerová.

Vedúca pretekárka v disciplíne slalomu Američanka Mikaela Shiffrinová vyštartuje s číslom 4. Elitná pretekárka doposiaľ vyhrala všetky štyri predošlé slalomy v sezóne.

V pretekoch sa predstavia aj dve české reprezentantky - Martina Dubovská s číslom 44 a Celine Sommerová vyštartuje ako predposledná s číslom 78.

Kde sledovať zjazdové lyžovanie v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Priamy prenos zo slalomu odvysielajú stanice STVR Šport, Eurosport 1 či ČT Šport a textový online prenos nájdete na Sportnet.sk.

Štartová listina - slalom v Semmeringu

Číslo

Meno

Krajina

1

Katharina Liensbergerová

Rakúsko

2

Lara Colturiová

Albánsko

3

Camille Rastová

Švajčiarsko

4

Mikaela Shiffrinová

USA

5

Wendy Holdenerová

Švajčiarsko

6

Zrinka Ljutičová

Chorvátsko

7

Lena Dürrová

Nemecko

8

Katharina Truppeová

Rakúsko

9

Emma Aicherová

Nemecko

10

Cornelia Öhlundová

Švédsko

11

Melanie Meillardová

Švajčiarsko

12

Sara Hectorová

Švédsko

13

Paula Moltzanová

USA

14

Anna Swennová Larssonová

Švédsko

15

Katharina Huberová

Rakúsko

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2025/2026

Zjazdové lyžovanie

Zjazdové lyžovanie

