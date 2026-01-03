Shiffrinová bude štartovať medzi prvými, zaútočí na rekord. Preteky otvorí nemecká lyžiarka

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2025/2026 pokračuje v novom roku podujatiami v slovinskej Kranjskej Gore.
V sobotu bol na zjazdovke Podkoren na programe obrovský slalom žien, ktorý ovládla Švajčiarka Camille Rastová.
V nedeľu príde na rad slalom, keď sa najskôr od 9:30 h uskutoční prvé kolo a meno víťazky sa dozvieme po 12:15 h, keď je na programe druhé kolo.
Preteky otvorí s číslom jeden Nemka Lena Duerrová, hneď za ňou sa vydá na trať Chorvátka Zrinka Ljutičová a trojku bude mať Američanka Mikaela Shiffrinová.
Tá vyhrala všetky doterajšie slalomy sezóny. Ak by pridala ďalší triumf, prekonala by svoj osobný rekord v počte dosiahnutých prvých miest v rade v tejto disciplíne.
V pretekoch nebude mať Slovensko zastúpenie, predstaví sa však Martina Dubovská, ktorá reprezentuje Česko. Vyštartuje ako 45. v poradí.
Priamy prenos zo slalomu odvysielajú stanice JOJ Šport, Eurosport 1 či ČT Šport a textový online prenos nájdete na Sportnet.sk.
Štartová listina - slalom v Kranjskej Gore
Číslo
Meno
Krajina
1
Lena Dürrová
Nemecko
2
Zrinka Ljutičová
Chorvátsko
3
Mikaela Shiffrinová
USA
4
Wendy Holdenerová
Švajčiarsko
5
Paula Moltzanová
USA
6
Camille Rastová
Švajčiarsko
7
Lara Colturiová
Albánsko
8
Anna Swennová Larssonová
Švédsko
9
Emma Aicherová
Nemecko
10
Sara Hectorová
Švédsko
11
Cornelia Oehlundová
Švédsko
12
Laurence St-Germainová
Kanada
13
Melanie Meillardová
Švajčiarsko
14
Katharina Huberová
Rakúsko
15
Katharina Truppeová
Rakúsko