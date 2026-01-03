Shiffrinová bude štartovať medzi prvými, zaútočí na rekord. Preteky otvorí nemecká lyžiarka

Američanka Mikaela Shiffrinová počas 1. kola slalomu žien Svetového pohára alpských lyžiarok v rakúskom Semmeringu.
Američanka Mikaela Shiffrinová počas 1. kola slalomu žien Svetového pohára alpských lyžiarok v rakúskom Semmeringu. (Autor: TASR/AP)
Sportnet|3. jan 2026 o 22:24
Pozrite si štartové čísla slalomu žien v stredisku Kranjska Gora.

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2025/2026 pokračuje v novom roku podujatiami v slovinskej Kranjskej Gore.

V sobotu bol na zjazdovke Podkoren na programe obrovský slalom žien, ktorý ovládla Švajčiarka Camille Rastová.

V nedeľu príde na rad slalom, keď sa najskôr od 9:30 h uskutoční prvé kolo a meno víťazky sa dozvieme po 12:15 h, keď je na programe druhé kolo.

Preteky otvorí s číslom jeden Nemka Lena Duerrová, hneď za ňou sa vydá na trať Chorvátka Zrinka Ljutičová a trojku bude mať Američanka Mikaela Shiffrinová.

Tá vyhrala všetky doterajšie slalomy sezóny. Ak by pridala ďalší triumf, prekonala by svoj osobný rekord v počte dosiahnutých prvých miest v rade v tejto disciplíne.

Kde sledovať zjazdové lyžovanie v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

V pretekoch nebude mať Slovensko zastúpenie, predstaví sa však Martina Dubovská, ktorá reprezentuje Česko. Vyštartuje ako 45. v poradí.

Priamy prenos zo slalomu odvysielajú stanice JOJ Šport, Eurosport 1 či ČT Šport a textový online prenos nájdete na Sportnet.sk.

Štartová listina - slalom v Kranjskej Gore

Číslo

Meno

Krajina

1

Lena Dürrová

Nemecko

2

Zrinka Ljutičová

Chorvátsko

3

Mikaela Shiffrinová

USA

4

Wendy Holdenerová

Švajčiarsko

5

Paula Moltzanová

USA

6

Camille Rastová

Švajčiarsko

7

Lara Colturiová

Albánsko

8

Anna Swennová Larssonová

Švédsko

9

Emma Aicherová

Nemecko

10

Sara Hectorová

Švédsko

11

Cornelia Oehlundová

Švédsko

12

Laurence St-Germainová

Kanada

13

Melanie Meillardová

Švajčiarsko

14

Katharina Huberová

Rakúsko

15

Katharina Truppeová

Rakúsko

dnes 22:24
