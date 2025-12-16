Prvé kolo nedokončili tri elitné pretekárky. Holdenerová s pádom v cieľovom priestore

Mikaela Shiffrinová počas slalomu v Courcheveli.
Mikaela Shiffrinová počas slalomu v Courcheveli. (Autor: TASR/AP)
Sportnet, TASR|16. dec 2025 o 18:10
Po prvom kole vedie Mikaela Shiffrinová.

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní - Courchevel

Slalom žien - 1. kolo:

1.

Mikaela Shiffrinová

USA

49,77 s

2.

Camille Rastová

Švajčiarsko

+ 0,83 s

3. 

Lena Duerrová

Nemecko

+ 1,16 s

4.

Emma Aicherová

Nemecko

+ 1,29 s

5.

Anna Swennová Larssonová

Švédsko

+ 1,46 s

5.

Katharina Truppeová

Rakúsko

+ 1,46 s

7.

Sara Hectorová

Švédsko

+ 1,47 s

/Správu aktualizujeme/

Americká lyžiarka Mikaela Shiffrinová viedla po 1. kole utorkového nočného slalomu Svetového pohára vo francúzskom Courcheveli.

O 83 stotín sekundy za ňou zaostala Švajčiarka Camille Rastová, tretia Nemka Lena Dürrová už mala stratu 1,16 sekundy. Slovensko nemalo v pretekoch zastúpenie.

Zrinka Ljutičová, Katharina Liensbergerová ani Lara Colturiová nedokončili prvé kolo.

Fotogaléria zo slalomu žien, Svetový pohár (Courchevel)
Mikaela Shiffrinová počas nočného slalomu vo francúzskom Courcheveli.
Emma Aicherová počas nočného slalomu vo francúzskom Courcheveli.
Mikaela Shiffrinová počas nočného slalomu vo francúzskom Courcheveli.
Melanie Meillardová počas nočného slalomu vo francúzskom Courcheveli.
Wendy Holdenerová utrpela nepríjemný pád v cieľovom priestore, po ktorom sa otrasená dlhšie zdvíhala.

Tridsaťročná Američanka tak bude v druhom kole od 20:45 útočiť na svoje štvrté víťazstvo v slalome v prebiehajúcej sezóne, v tejto disciplíne ju zatiaľ v tomto ročníku nikto nezdolal.

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2025/2026

Zjazdové lyžovanie

Zjazdové lyžovanie

Mikaela Shiffrinová počas slalomu v Courcheveli.
Mikaela Shiffrinová počas slalomu v Courcheveli.
dnes 18:10
