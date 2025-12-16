Prvé kolo nedokončili tri elitné pretekárky. Holdenerová s pádom v cieľovom priestore

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní - Courchevel
Slalom žien - 1. kolo:
1.
Mikaela Shiffrinová
USA
49,77 s
2.
Camille Rastová
Švajčiarsko
+ 0,83 s
3.
Lena Duerrová
Nemecko
+ 1,16 s
4.
Emma Aicherová
Nemecko
+ 1,29 s
5.
Anna Swennová Larssonová
Švédsko
+ 1,46 s
5.
Katharina Truppeová
Rakúsko
+ 1,46 s
7.
Sara Hectorová
Švédsko
+ 1,47 s
Americká lyžiarka Mikaela Shiffrinová viedla po 1. kole utorkového nočného slalomu Svetového pohára vo francúzskom Courcheveli.
O 83 stotín sekundy za ňou zaostala Švajčiarka Camille Rastová, tretia Nemka Lena Dürrová už mala stratu 1,16 sekundy. Slovensko nemalo v pretekoch zastúpenie.
Zrinka Ljutičová, Katharina Liensbergerová ani Lara Colturiová nedokončili prvé kolo.
Wendy Holdenerová utrpela nepríjemný pád v cieľovom priestore, po ktorom sa otrasená dlhšie zdvíhala.
Tridsaťročná Američanka tak bude v druhom kole od 20:45 útočiť na svoje štvrté víťazstvo v slalome v prebiehajúcej sezóne, v tejto disciplíne ju zatiaľ v tomto ročníku nikto nezdolal.