ONLINE: Zjazd žien v Kvitfjelli dnes, Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní LIVE

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní dnes pokračuje v nórskom stredisku Kvitfjell pretekmi zjazdu žien.
Kto ovládne posledný zjazd v sezóne a získa malý glóbus v tejto disciplíne?
Zjazdové lyžovanie sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Zjazd žien (Kvitfjell 2026, zjazdové lyžovanie, NAŽIVO, sobota, výsledky)
Zjazdové lyžovanie 2025/2026
21.03.2026 o 12:30
Zjazd žien, Lillehammer
Štartová listina
1. Malorie Blancová (SUI)
2. Marte Monsenová (NOR)
3. Elena Curtoniová (ITA)
4. Ester Ledecká (CZE)
5. Ilka Štuhecová (SLO)
6. Kira Weidleová-Winkelmannová (GER)
7. Corinne Suterová (SUI)
8. Nicol Delagová (ITA)
9. Sofia Goggiaová (ITA)
10. Breezy Johnsonová (USA)
11. Emma Aicherová (GER)
12. Nina Ortliebová (AUT)
13. Cornelia Hütterová (AUT)
14. Laura Pirovanová (ITA)
15. Kajsa Vickhoff Lieová (NOR)
16. Jacqueline Wilesová (USA)
17. Ariane Rädlerová (AUT)
18. Mirjam Puchnerová (AUT)
19. Romane Miradoliová (FRA)
20. Allison Mollinová (USA)
21. Alice Robinsonová (NZL)
22. Janine Schmittová (SUI)
23. Jasmine Fluryová (SUI)
24. Nadia Delagová (ITA)
Poradie disciplíny
1. Laura Pirovanová (ITA) 436 b
2. Emma Aicherová (GER) 408 b
3. Lindsey Vonnová (USA) 400 b
4. Kira Weidleová-Winkelmannová (GER) 351 b
5. Cornelia Hütterová (AUT) 344 b
6. Breezy Johnsonová (USA) 333 b
7. Sofia Goggiaová (ITA) 278 b
8. Kajsa Vickhoff Lieová (NOR) 242 b
9. Nina Ortliebová (AUT) 236 b
9. Nicol Delagová (ITA) 236 b
Poradie SP
1. Mikaela Shiffrinová (USA) 1286 b
2. Emma Aicherová (GER) 1146 b
3. Camille Rastová (SUI) 989 b
4. Sofia Goggiaová (ITA) 853 b
5. Alice Robinsonová (NZL) 779 b
6. Paula Moltzanová (USA) 739 b
7. Julia Scheibová (AUT) 672 b
8. Laura Pirovanová (ITA) 625 b
9. Sara Hectorová (SWE) 606 b
10. Lindsey Vonnová (USA) 590 b
Vítam všetkých priaznivcov alpského lyžovania pri sledovaní online textového prenosu zo Zjazdu žien. Dejiskom pretekov je nórsky Lillehammer.
Čaká nás posledný ženský zjazd tejto sezóny. Dnes spoznáme víťazku malého krištáľového glóbusu za túto disciplínu. Najlepšie karty má Laura Pirovanová, ktorá vďaka fantastickým dvom víťazstvam v rade vedie tento rebríček s 435 bodmi. Druhá je Emma Aicherová, ktorá má bodov 408. Tretiu máme Lindsey Vonnovú so 400 bodmi, no tá už o glóbus z pochopiteľných dôvodov nezabojuje. Bude to teda najmä medzi Pirovanovou a Aicherovou, no v prípade nevydarených pretekov týchto dvoch majú matematickú šancu stále aj Kira Weidleová-Winkelmannová (351) a Cornelia Huetterová (344).
Vítame Vás pri on-line prenose. Udalosť sa začne o 12:30.