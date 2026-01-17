ONLINE: Zjazd žien v Tarviose dnes, Svetový pohár LIVE

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní dnes pokračuje v talianskom stredisku Tarvioso pretekmi zjazdu žien.
V pretekoch nechýba ani americká lyžiarka Lindsey Vonnová, predstaví sa aj Češka Ester Ledecká.
Kde sledovať zjazd žien v TV?
Zjazdové lyžovanie sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Zjazd žien (Tarvioso 2026, zjazdové lyžovanie, NAŽIVO, sobota, výsledky)
Zjazdové lyžovanie 2025/2026
17.01.2026 o 10:45
Zjazd žien,Tarvisio
Prebiehajúci
Prenos
3
Po nej uvidíme Nicol Delagovú.
2
Štuhecová prichádza do cieľa a prekonáva čas Monsenovej o 6 stotín sekundy.
2
Prekonať sa ju pokúsi Ilka Štuhecová.
1
Monsenová prichádza do cieľa a stanovuje základný čas 1:47.40.
1
Dnešné preteky nám svojou jazdou otvorí Marte Monsenová.
Štartová listina
1. Marte Monsenová (NOR)
2. Ilka Štuhecová (SLO)
3. Nicol Delagová (ITA)
4. Corinne Suterová (SUI)
5. Nina Ortliebová (AUT)
6. Kira Weidleová-Winkelmannová (GER)
7. Mirjam Puchnerová (AUT)
8. Laura Pirovanová (ITA)
9. Ester Ledecká (CZE)
10. Sofia Goggiaová (ITA)
11. Lindsey Vonnová (USA)
12. Kajsa Vickhoff Lieová (NOR)
13. Emma Aicherová (GER)
14. Cornelia Hütterová (AUT)
15. Breezy Johnsonová (USA)
16. Ariane Rädlerová (AUT)
17. Malorie Blancová (SUI)
18. Jacqueline Wilesová (USA)
19. Romane Miradoliová (FRA)
20. Jasmine Fluryová (SUI)
21. Janine Schmittová (SUI)
22. Allison Mollinová (USA)
23. Elena Curtoniová (ITA)
24. Isabella Wrightová (USA)
25. Laura Gaucheová (FRA)
26. Delia Durrerová (SUI)
27. Christina Agerová (AUT)
28. Priska Mingová-Nuferová (SUI)
29. Nadia Delagová (ITA)
30. Keely Cashmanová (USA)
31. Ricarda Haaserová (AUT)
32. Emily Schöpfová (AUT)
33. Julija Pleškovová (RUS)
34. Nadine Festová (AUT)
35. Sara Thalerová (ITA)
36. Camille Ceruttiová (FRA)
37. Roberta Melesiová (ITA)
38. Jasmina Suterová (SUI)
39. Valérie Grenierová (CAN)
40. Joana Hählenová (SUI)
41. Lena Wechnerová (AUT)
42. Haley Cutlerová (USA)
43. Elvedina Muzaferijová (BIH)
44. Garance Meyerová (FRA)
45. Sara Allemandová (ITA)
46. Rosa Pohjolainenová (FIN)
47. Cande Morenová (AND)
48. Cassidy Grayová (CAN)
49. Greta Smallová (AUS)
50. Ania Monica Caillová (ROU)
Vítam všetkých priaznivcov alpského lyžovania pri sledovaní online textového prenosu zo Zjazdu žien. Dejiskom pretekov je talianske Tarvisio.
Predošlý zjazd ovládla Lindsey Vonnová pred Kajsou Vickhoff Lieovou a Jacqueline Wilesovou. Do Tarvisia sa preteky svetového pohára vracajú po dlhých 15 rokoch.
Vítame Vás pri on-line prenose. Udalosť sa začne o 10:45.