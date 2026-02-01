Ani Paris, ani Odermatt. Zjazd vo Švajčiarsku ovládol domáci pretekár s výrazným náskokom

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní - Crans Montana
Zjazd mužov:
1.
Franjo von Allmen
Švajčiarsko
1:55,00 min
2.
Dominik Paris
Taliansko
+ 0,65 s
3.
Ryan Cochran-Siegle
USA
+ 0,70 s
4.
Marco Odermatt
Švajčiarsko
+ 0,79 s
5.
Benjamin Jacques Alliod
Taliansko
+ 0,86 s
6.
Lars Roesti
Švajčiarsko
+ 0,90 s
Švajčiarsky lyžiar Franjo von Allmen sa stal víťazom zjazdu mužov vo švajčiarskom stredisku Crans Montana.
Dvadsaťštyriročný pretekár si pripísal celkovo piate víťazstvo v SP, keď na domácom svahu predstihol o 65 stotín Taliana Dominika Parisa. So stratou 70 stotín skončil tretí Američan Ryan Cochran-Siegle.
Pre Parisa aj Cochrana-Siegleho to bolo druhé pódiové umiestnenie v prebiehajúcom ročníku prestížneho seriálu. S výnimkou Američana bolo zloženie prvej desiatky švajčiarsko-talianske.
Pre lídra celkového poradia aj poradia disciplíny Marca Odermatta sa skončila séria ôsmich zjazdov s umiestnením v prvej trojke.
Úradujúci majster sveta Von Allmen sa radoval zo svojho druhého triumfu v sezóne. Podľa agentúry APA v rozhovore pre ORF povedal: „Lyžoval som s radosťou. Počas jazdy je to vždy ťažké odhadnúť.
V takých 'plazivých' pasážach môžete byť rýchli alebo pomalí, pocit môže byť rovnaký, ale časový rozdiel obrovský. Dnes som mal dobrý pocit, a preto som bol trochu nedôverčivý: Je to naozaj rýchle, alebo predsa len pomalé?“
Pre celý švajčiarsky tím mali preteky osobitný význam. Pred štartom zjazdu držali diváci v cieľovom priestore minútu ticha za obete požiarnej tragédie zo silvestrovskej noci.
Odermatt, jeho tímoví kolegovia aj ďalší športovci položili na čierne srdce v snehu biele ruže. Pred mesiacom si požiar v bare v Crans Montane vyžiadal 40 obetí na životoch a 116 zranených.
V nasledujúcich pretekoch už budú pretekári bojovať o zlato, striebro a bronz. Mužský zjazd v Bormiu bude prvou disciplínou alpského lyžovania na zimných olympijských hrách 2026 a uskutoční sa už nadchádzajúcu sobotu. Prvý tréning absolvujú rýchlostní špecialisti v stredu.