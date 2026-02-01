Ani Paris, ani Odermatt. Zjazd vo Švajčiarsku ovládol domáci pretekár s výrazným náskokom

Franjo von Allmen počas zjazdu mužov v Crans Montane.
Fotogaléria (26)
Franjo von Allmen počas zjazdu mužov v Crans Montane. (Autor: TASR/AP)
Sportnet, TASR|1. feb 2026 o 12:23
ShareTweet0

Dominik Paris skončil druhý.

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní - Crans Montana

Zjazd mužov:

1.

Franjo von Allmen

Švajčiarsko

1:55,00 min

2.

Dominik Paris

Taliansko

+ 0,65 s

3.

Ryan Cochran-Siegle

USA

+ 0,70 s

4.

Marco Odermatt

Švajčiarsko

+ 0,79 s

5.

Benjamin Jacques Alliod

Taliansko

+ 0,86 s

6.

Lars Roesti

Švajčiarsko

+ 0,90 s

Švajčiarsky lyžiar Franjo von Allmen sa stal víťazom zjazdu mužov vo švajčiarskom stredisku Crans Montana.

Dvadsaťštyriročný pretekár si pripísal celkovo piate víťazstvo v SP, keď na domácom svahu predstihol o 65 stotín Taliana Dominika Parisa. So stratou 70 stotín skončil tretí Američan Ryan Cochran-Siegle.

Pre Parisa aj Cochrana-Siegleho to bolo druhé pódiové umiestnenie v prebiehajúcom ročníku prestížneho seriálu. S výnimkou Američana bolo zloženie prvej desiatky švajčiarsko-talianske. 

Pre lídra celkového poradia aj poradia disciplíny Marca Odermatta sa skončila séria ôsmich zjazdov s umiestnením v prvej trojke.

Fotogaléria zo zjazdu mužov v Crans Montane 2026
Justin Murisier počas zjazdu mužov v Crans Montane.
Bryce Bennett počas zjazdu mužov v Crans Montane.
James Crawford počas zjazdu mužov v Crans Montane.
Alexander Cameron počas zjazdu mužov v Crans Montane.
26 fotografií
Alexander Cameron počas zjazdu mužov v Crans Montane.Justin Murisier počas zjazdu mužov v Crans Montane.Justin Murisier počas zjazdu mužov v Crans Montane.Giovanni Franzoni pred zjazdom mužov v Crans Montane.Dominik Paris pred zjazdom mužov v Crans Montane.Elian Lehto počas zjazdu mužov v Crans Montane.Bryce Bennett počas zjazdu mužov v Crans Montane.Marco Odermatt počas zjazdu mužov v Crans Montane.Marco Odermatt počas zjazdu mužov v Crans Montane.Nils Allegre počas zjazdu mužov v Crans Montane.Dominik Paris počas zjazdu mužov v Crans Montane.Marco Odermatt počas zjazdu mužov v Crans Montane.Dominik Paris počas zjazdu mužov v Crans Montane.Dominik Paris počas zjazdu mužov v Crans Montane.Florian Schieder počas zjazdu mužov v Crans Montane.Elian Lehto počas zjazdu mužov v Crans Montane.Ryan Cochran Siegle počas zjazdu mužov v Crans Montane.Ryan Cochran Siegle počas zjazdu mužov v Crans Montane.Alexis Monney počas zjazdu mužov v Crans Montane.Giovanni Franzoni počas zjazdu mužov v Crans Montane.Dominik Paris počas zjazdu mužov v Crans Montane.Giovanni Franzoni počas zjazdu mužov v Crans Montane.

Úradujúci majster sveta Von Allmen sa radoval zo svojho druhého triumfu v sezóne. Podľa agentúry APA v rozhovore pre ORF povedal: „Lyžoval som s radosťou. Počas jazdy je to vždy ťažké odhadnúť.

V takých 'plazivých' pasážach môžete byť rýchli alebo pomalí, pocit môže byť rovnaký, ale časový rozdiel obrovský. Dnes som mal dobrý pocit, a preto som bol trochu nedôverčivý: Je to naozaj rýchle, alebo predsa len pomalé?“

Pre celý švajčiarsky tím mali preteky osobitný význam. Pred štartom zjazdu držali diváci v cieľovom priestore minútu ticha za obete požiarnej tragédie zo silvestrovskej noci.

Odermatt, jeho tímoví kolegovia aj ďalší športovci položili na čierne srdce v snehu biele ruže. Pred mesiacom si požiar v bare v Crans Montane vyžiadal 40 obetí na životoch a 116 zranených.

V nasledujúcich pretekoch už budú pretekári bojovať o zlato, striebro a bronz. Mužský zjazd v Bormiu bude prvou disciplínou alpského lyžovania na zimných olympijských hrách 2026 a uskutoční sa už nadchádzajúcu sobotu. Prvý tréning absolvujú rýchlostní špecialisti v stredu.

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2025/2026

Zjazdové lyžovanie

Zjazdové lyžovanie

Franjo von Allmen počas zjazdu mužov v Crans Montane.
Franjo von Allmen počas zjazdu mužov v Crans Montane.
Ani Paris, ani Odermatt. Zjazd vo Švajčiarsku ovládol domáci pretekár s výrazným náskokom
dnes 12:23
Nachádzate sa tu:
Domov»Zimné športy»Zjazdové lyžovanie»Ani Paris, ani Odermatt. Zjazd vo Švajčiarsku ovládol domáci pretekár s výrazným náskokom