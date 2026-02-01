ONLINE: Zjazd mužov dnes v Crans Montane, Svetový pohár LIVE (nedeľa)

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní dnes pokračuje vo švajčiarskom stredisku Crans Montana pretekmi zjazdu mužov.
ONLINE PRENOS: Zjazd mužov (Crans Montana 2026, zjazdové lyžovanie, NAŽIVO, nedeľa, výsledky)
Zjazdové lyžovanie 2025/2026
01.02.2026 o 11:00
Zjazd mužov, Crans Montana
Plánovaný
Prenos
Štartová listina
1. Justin Murisier (SUI)
2. Cameron Alexander (CAN)
3. James Crawford (CAN)
4. Bryce Bennett (USA)
5. Elian Lehto (FIN)
6. Alexis Monney (SUI)
7. Florian Schieder (ITA)
8. Dominik Paris (ITA)
9. Nils Allegre (FRA)
10. Marco Odermatt (SUI)
11. Miha Hrobat (SLO)
12. Giovanni Franzoni (ITA)
13. Niels Hintermann (SUI)
14. Ryan Cochran-Siegle (USA)
15. Franjo von Allmen (SUI)
16. Maxence Muzaton (FRA)
17. Stefan Rogentin (SUI)
18. Mattia Casse (ITA)
19. Daniel Hemetsberger (AUT)
20. Aleksander Aamodt Kilde (NOR)
21. Luis Vogt (GER)
22. Benjamin Jacques Alliod (ITA)
23. Alessio Miggiano (SUI)
24. Nils Alphand (FRA)
25. Brodie Seger (CAN)
26. Lars Rösti (SUI)
27. Blaise Giezendanner (FRA)
28. Romed Baumann (GER)
29. Stefan Babinsky (AUT)
30. Christof Innerhofer (ITA)
31. Otmar Striedinger (AUT)
32. Guglielmo Bosca (ITA)
33. Livio Hiltbrand (SUI)
34. Felix Monsen (SWE)
35. Jan Zabystřan (CZE)
36. Wiley Maple (USA)
37. Jeffrey Read (CAN)
38. Simon Jocher (GER)
39. Fredrik Møller (NOR)
40. Martin Čater (SLO)
41. Kyle Negomir (USA)
42. Jared Goldberg (USA)
43. Stefan Rieser (AUT)
44. Erik Arvidsson (USA)
45. Marco Pfiffner (LIE)
46. Andreas Ploier (AUT)
47. Henrik von Appen (CHI)
48. Charles Gamel Seigneur (FRA)
49. Vincent Wieser (AUT)
50. Gaël Zulauf (SUI)
51. Sam Morse (USA)
52. Matthieu Bailet (FRA)
53. Sam Alphand (FRA)
54. Lukas Feurstein (AUT)
55. Manuel Traninger (AUT)
56. Adrien Fresquet (FRA)
57. Gregorio Bernardi (ITA)
58. Owen Vinter (GBR)
59. Isaiah Nelson (USA)
60. Juhan Luik (EST)
Poradie disciplíny
1. Marco Odermatt (SUI) 460 b
2. Franjo von Allmen (SUI) 295 b
3. Giovanni Franzoni (ITA) 216 b
3. Dominik Paris (ITA) 216 b
5. Florian Schieder (ITA) 190 b
6. Vincent Kriechmayr (AUT) 172 b
7. Nils Allegre (FRA) 159 b
8. Maxence Muzaton (FRA) 112 b
9. Niels Hintermann (SUI) 108 b
10. Mattia Casse (ITA) 103 b
10. Alexis Monney (SUI) 103 b
Poradie SP
1. Marco Odermatt (SUI) 1335 b
2. Lucas Pinheiro Braathen (BRA) 798 b
3. Atle Lie McGrath (NOR) 694 b
4. Loïc Meillard (SUI) 683 b
5. Henrik Kristoffersen (NOR) 655 b
6. Timon Haugan (NOR) 609 b
7. Franjo von Allmen (SUI) 524 b
8. Marco Schwarz (AUT) 504 b
9. Giovanni Franzoni (ITA) 456 b
10. Vincent Kriechmayr (AUT) 441 b
...
131. Andreas Žampa (SVK) 10 b
Vítam všetkých priaznivcov alpského lyžovania pri sledovaní online textového prenosu zo Zjazdu mužov. Dejiskom pretekov je švajčiarska Crans Montana.
Predošlý zjazd ovládol Giovanni Franzoni pred Marcom Odermattom a Maxencom Muzatonom. Víťazstvo z minuloročných pretekov tu bude obhajovať Franjo Von Allmen.
Vítame Vás pri on-line prenose. Udalosť sa začne o 11:00.