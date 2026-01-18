ONLINE: Super-G žien v Tarviose dnes, Svetový pohár LIVE

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní dnes pokračuje v talianskom stredisku Tarvioso pretekmi super-G žien.
V pretekoch nechýba ani americká lyžiarka Lindsey Vonnová, predstaví sa aj Češka Ester Ledecká.
Kde sledovať super-G v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Zjazdové lyžovanie sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Super-G žien (Tarvioso 2026, zjazdové lyžovanie, NAŽIVO, nedeľa, výsledky)
Zjazdové lyžovanie 2025/2026
18.01.2026 o 11:15
SuperG žien,Tarvisio
Plánovaný
Prenos
Vítam všetkých fanúšikov lyžovania pri textovom prenose zo Super G žien z talianskeho strediska Tarvisio.
Pre ženy ide o tretie Super G sezóny, keďže minulotýždňové preteky v Zauchensee boli zrušené. Víťazstvá v tejto sezóne si pripísali Alice Robinsonová a Sofia Goggiová.
Vítame Vás pri on-line prenose. Udalosť sa začne o 11:15.