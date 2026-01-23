Forma Odermatta pred ZOH je neuveriteľná. Na slávnej zjazdovke sa mu priblížil len krajan

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní - Kitzbühel
Výsledky - super-G mužov:
1.
Marco Odermatt
Švajčiarsko
1:08,41 min
2.
Franjo von Allmen
Švajčiarsko
+ 0,03 s
3.
Stefan Babinsky
Rakúsko
+ 0,25 s
4.
Raphael Haaser
Rakúsko
+ 0,33 s
5.
Adrian Smiseth Sejersted
Nórsko
+ 0,36 s
6.
Mattia Casse
Taliansko
+ 0,40 s
Švajčiarsky lyžiar Marco Odermatt zvíťazil v super-G mužov Svetového pohára na trati v rakúskom Kitzbüheli.
Pred druhým krajanom Franjom von Allmenom mal náskok len v podobe troch stotín sekundy.
Tretí skončil domáci jazdec Stefan Babinsky, ktorý prišiel do cieľa so stratou 25 stotín sekundy.
Dvadsaťosemročný Odermatt zopakoval v Kitzbüheli prvenstvo z vlaňajška a druhýkrát v prebiehajúcej sezóne sa v super-G postavil na najvyšší stupienok.
V piatok si najlepšie poradil s nástrahami zjazdovky Streifalm, keď sa so štartovým číslom 13 pohyboval od úvodného medzičasu v zelených číslach.
Menšie problémy mal iba v Hausbergkante, ale vo výjazde po skoku sa mu podarilo nájsť najlepšiu stopu a v cieli mohol oslavovať svoje 53. víťazstvo vo Svetovom pohári, ôsme v tejto sezóne.
V prvej desiatke mali trojnásobné zastúpenie Švajčiarsko, Rakúsko i Taliansko a doplnil ich piaty Nór Adrian Smiseth Sejersted.
Švajčiarsky suverén nadviazal na novembrové víťazstvo v prvom super-G olympijskej sezóny v americkom stredisku Copper Mountain, okrem neho sa v tejto disciplíne tešili v prebiehajúcim ročníku z víťazstva aj Vincent Kriechmayr, Jan Zabystřan, Marco Schwarz a Giovanni Franzoni.