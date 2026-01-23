Forma Odermatta pred ZOH je neuveriteľná. Na slávnej zjazdovke sa mu priblížil len krajan

Marco Odermatt.
Marco Odermatt. (Autor: TASR/AP)
Sportnet, TASR|23. jan 2026 o 12:35
ShareTweet0

Švajčiarov doplnil na pódiu domáci jazdec.

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní - Kitzbühel

Výsledky - super-G mužov:

1.

Marco Odermatt

Švajčiarsko

1:08,41 min

2.

Franjo von Allmen

Švajčiarsko

+ 0,03 s

3.

Stefan Babinsky

Rakúsko

+ 0,25 s

4.

Raphael Haaser

Rakúsko

+ 0,33 s

5.

Adrian Smiseth Sejersted

Nórsko

+ 0,36 s

6.

Mattia Casse

Taliansko

+ 0,40 s

Švajčiarsky lyžiar Marco Odermatt zvíťazil v super-G mužov Svetového pohára na trati v rakúskom Kitzbüheli.

Pred druhým krajanom Franjom von Allmenom mal náskok len v podobe troch stotín sekundy.

Tretí skončil domáci jazdec Stefan Babinsky, ktorý prišiel do cieľa so stratou 25 stotín sekundy.

Dvadsaťosemročný Odermatt zopakoval v Kitzbüheli prvenstvo z vlaňajška a druhýkrát v prebiehajúcej sezóne sa v super-G postavil na najvyšší stupienok.

V piatok si najlepšie poradil s nástrahami zjazdovky Streifalm, keď sa so štartovým číslom 13 pohyboval od úvodného medzičasu v zelených číslach.

Menšie problémy mal iba v Hausbergkante, ale vo výjazde po skoku sa mu podarilo nájsť najlepšiu stopu a v cieli mohol oslavovať svoje 53. víťazstvo vo Svetovom pohári, ôsme v tejto sezóne.

V prvej desiatke mali trojnásobné zastúpenie Švajčiarsko, Rakúsko i Taliansko a doplnil ich piaty Nór Adrian Smiseth Sejersted.

Švajčiarsky suverén nadviazal na novembrové víťazstvo v prvom super-G olympijskej sezóny v americkom stredisku Copper Mountain, okrem neho sa v tejto disciplíne tešili v prebiehajúcim ročníku z víťazstva aj Vincent Kriechmayr, Jan Zabystřan, Marco Schwarz a Giovanni Franzoni.

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2025/2026

Zjazdové lyžovanie

Zjazdové lyžovanie

Marco Odermatt.
Marco Odermatt.
Forma Odermatta pred ZOH je neuveriteľná. Na slávnej zjazdovke sa mu priblížil len krajan
dnes 12:35
Nachádzate sa tu:
Domov»Zimné športy»Zjazdové lyžovanie»Forma Odermatta pred ZOH je neuveriteľná. Na slávnej zjazdovke sa mu priblížil len krajan