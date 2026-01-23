ONLINE: Super-G mužov dnes v Kitzbüheli, Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní LIVE

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní dnes pokračuje v rakúskom stredisku Kitzbühel pretekmi super-G mužov.
V pretekoch nechýba ani líder celkového poradia Marco Odermatt, predstaví sa aj Čech Jan Zabystran.
Kde sledovať super-G v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Zjazdové lyžovanie sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Super-G mužov (Kitzbühel 2026, zjazdové lyžovanie, NAŽIVO, piatok, výsledky)
Zjazdové lyžovanie 2025/2026
23.01.2026 o 11:30
SuperG mužov, Kitzbühel
Plánovaný
Prenos
Vítam všetkých priaznivcov alpského lyžovania pri sledovaní online textového prenosu zo Super G mužov. Dejiskom pretekov je rakúsky Kitzbühel.
Predošlé Super G ovládol Giovanni Franzoni pred Stefanom Babinskym a Franjom Von Allmenom. Víťazstvo z minuloročného Kitzbühelu, ale dnes bude obhajovať Marco Odermatt.
Vítame Vás pri on-line prenose. Udalosť sa začne o 11:30.