ONLINE: Super-G mužov dnes v Kitzbüheli, Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní LIVE

ONLINE: Super-G mužov dnes v Kitzbüheli.
ONLINE: Super-G mužov dnes v Kitzbüheli. (Autor: TASR/AP)
Sportnet|23. jan 2026 o 08:30
ShareTweet0

Sledujte spolu s nami ONLINE prenos zo super-G mužov v rakúskom stredisku Kitzbühel.

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní dnes pokračuje v rakúskom stredisku Kitzbühel pretekmi super-G mužov.

V pretekoch nechýba ani líder celkového poradia Marco Odermatt, predstaví sa aj Čech Jan Zabystran.

Kde sledovať super-G v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Zjazdové lyžovanie sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: Super-G mužov (Kitzbühel 2026, zjazdové lyžovanie, NAŽIVO, piatok, výsledky)

Zjazdové lyžovanie  2025/2026
23.01.2026 o 11:30
SuperG mužov, Kitzbühel
Plánovaný
Prenos
Vítam všetkých priaznivcov alpského lyžovania pri sledovaní online textového prenosu zo Super G mužov. Dejiskom pretekov je rakúsky Kitzbühel.

Predošlé Super G ovládol Giovanni Franzoni pred Stefanom Babinskym a Franjom Von Allmenom. Víťazstvo z minuloročného Kitzbühelu, ale dnes bude obhajovať Marco Odermatt.
Vítame Vás pri on-line prenose. Udalosť sa začne o 11:30.

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2025/2026

Zjazdové lyžovanie

Zjazdové lyžovanie

ONLINE: Super-G mužov dnes v Kitzbüheli.online
ONLINE: Super-G mužov dnes v Kitzbüheli.online
ONLINE: Super-G mužov dnes v Kitzbüheli, Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní LIVE
dnes 08:30
Nachádzate sa tu:
Domov»Zimné športy»Zjazdové lyžovanie»ONLINE: Super-G mužov dnes v Kitzbüheli, Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní LIVE