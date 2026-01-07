Veľmi tesný súboj medzi najlepšími. Prekvapujúco vedie Fín, ktorý bol nedávno na pódiu

Fínsky lyžiar Eduard Hallberg počas slalomu v Madonna di Campiglio.
Fínsky lyžiar Eduard Hallberg počas slalomu v Madonna di Campiglio. (Autor: TASR/AP)
Na tretej priečke figuroval so stratou 0,23 Francúz Clement Noel.

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní - Madonna di Campiglio

Slalom mužov - 1. kolo:

Poradie

Meno

Krajina

Čas

1.

Eduard Hallberg

Fínsko

50,29 s

2.

Tanguy Nef

Švajčiarsko

+ 0,16

3.

Clement Noel

Francúzsko

+ 0,23

4.

Henrik Kristoffersen

Nórsko

+ 0,29

5.

Timon Haugan

Nórsko

+ 0,32

6.

Atle Lie McGrath

Nórsko

+ 0,35

Fínsky lyžiar Eduard Hallberg sa usadil na čele po 1. kole nočného slalomu Svetového pohára v Madonne di Campiglio v zjazdovom lyžovaní.

V talianskom stredisku s vysokým štartovým číslom 21 predstihol o 16 stotín Švajčiara Tanguya Nefa.

Tretí bol olympijský šampión Francúz Clement Noel, ktorý zaostal za lídrom o 23 stotín. Druhé kolo bolo na programe o 21.00 h a sľubovalo drámu. Medzi prvým a desiatym miestom bol totiž v cieli rozdiel iba 65 stotín. Slovensko nemalo v súťaži svoje zastúpenie.

