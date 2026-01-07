Veľmi tesný súboj medzi najlepšími. Prekvapujúco vedie Fín, ktorý bol nedávno na pódiu

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní - Madonna di Campiglio
Slalom mužov - 1. kolo:
Poradie
Meno
Krajina
Čas
1.
Eduard Hallberg
Fínsko
50,29 s
2.
Tanguy Nef
Švajčiarsko
+ 0,16
3.
Clement Noel
Francúzsko
+ 0,23
4.
Henrik Kristoffersen
Nórsko
+ 0,29
5.
Timon Haugan
Nórsko
+ 0,32
6.
Atle Lie McGrath
Nórsko
+ 0,35
Fínsky lyžiar Eduard Hallberg sa usadil na čele po 1. kole nočného slalomu Svetového pohára v Madonne di Campiglio v zjazdovom lyžovaní.
V talianskom stredisku s vysokým štartovým číslom 21 predstihol o 16 stotín Švajčiara Tanguya Nefa.
Tretí bol olympijský šampión Francúz Clement Noel, ktorý zaostal za lídrom o 23 stotín. Druhé kolo bolo na programe o 21.00 h a sľubovalo drámu. Medzi prvým a desiatym miestom bol totiž v cieli rozdiel iba 65 stotín. Slovensko nemalo v súťaži svoje zastúpenie.