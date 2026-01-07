ONLINE: 1. kolo slalomu mužov dnes, Svetový pohár LIVE (Madonna di Campiglio)

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2025/2026 dnes pokračujr v talianskom stredisku Madonna di Campiglio slalomom mužov.
Prvé kolo sa začne o 18:00, preteky otvorí s číslom jedna Nór Timon Haugan.
Zjazdové lyžovanie 2025/2026
07.01.2026 o 18:00
Slalom mužov, 1. kolo, Madonna di Campiglio
Plánovaný
Prenos
Štartová listina
1. Timon Haugan (NOR)
2. Fabio Gstrein (AUT)
3. Lucas Pinheiro Braathen (BRA)
4. Atle Lie McGrath (NOR)
5. Henrik Kristoffersen (NOR)
6. Clément Noël (FRA)
7. Loïc Meillard (SUI)
8. Dave Ryding (GBR)
9. Steven Amiez (FRA)
10. Paco Rassat (FRA)
11. Manuel Feller (AUT)
12. Linus Strasser (GER)
13. Albert Popov (BUL)
14. Samuel Kolega (CRO)
15. Tanguy Nef (SUI)
16. Marco Schwarz (AUT)
17. Alex Vinatzer (ITA)
18. Armand Marchant (BEL)
19. Daniel Yule (SUI)
20. Victor Muffat-Jeandet (FRA)
21. Eduard Hallberg (FIN)
22. Dominik Raschner (AUT)
23. Michael Matt (AUT)
24. Kristoffer Jakobsen (SWE)
25. Laurie Taylor (GBR)
26. Benjamin Ritchie (USA)
27. Tommaso Sala (ITA)
28. Johannes Strolz (AUT)
29. Oscar Andreas Sandvik (NOR)
30. Billy Major (GBR)
31. Istok Rodeš (CRO)
32. Ramon Zenhäusern (SUI)
33. Eirik Hystad Solberg (NOR)
34. Sebastian Holzmann (GER)
35. Marc Rochat (SUI)
36. Tobias Kastlunger (ITA)
37. Sam Maes (BEL)
38. Luca Aerni (SUI)
39. Hans Grahl-Madsen (NOR)
40. Joshua Sturm (AUT)
41. Matthias Iten (SUI)
42. Hugo Desgrippes (FRA)
43. Auguste Aulnette (FRA)
44. Jett Seymour (USA)
45. Simon Rüland (AUT)
46. Theodor Brækken (NOR)
47. Luke Winters (USA)
48. Fabian Ax Swartz (SWE)
49. Jung Dong-hyun (KOR)
50. Matteo Canins (ITA)
51. Jesper Pohjolainen (FIN)
52. Joaquim Salarich (ESP)
53. Antoine Azzolin (FRA)
54. William Hansson (SWE)
55. Juan Del Campo (ESP)
56. Anton Tremmel (GER)
57. Jakob Greber (AUT)
58. Tommaso Saccardi (ITA)
59. Širo Aihara (JPN)
60. Adam Hofstedt (SWE)
61. Luca Carrick-Smith (GBR)
62. Erik Read (CAN)
63. Richard Leitgeb (HUN)
64. Tormis Laine (EST)
65. Kalin Zlatkov (BUL)
66. Corrado Barbera (ITA)
67. Paul Silvestre (FRA)
68. Sandro Simonet (SUI)
69. Tvrtko Ljutić (CRO)
70. Roko Begović (CRO)
71. Hugh McAdam (AUS)
Poradie disciplíny
1. Timon Haugan (NOR) 245 b
2. Clément Noël (FRA) 182 b
3. Paco Rassat (FRA) 180 b
4. Lucas Pinheiro Braathen (BRA) 171 b
5. Atle Lie McGrath (NOR) 160 b
6. Loïc Meillard (SUI) 158 b
7. Eduard Hallberg (FIN) 114 b
8. Henrik Kristoffersen (NOR) 111 b
9. Armand Marchant (BEL) 95 b
10. Tanguy Nef (SUI) 91 b
Poradie SP
1. Marco Odermatt (SUI) 855 b
2. Marco Schwarz (AUT) 451 b
3. Loïc Meillard (SUI) 380 b
4. Timon Haugan (NOR) 360 b
5. Lucas Pinheiro Braathen (BRA) 358 b
6. Atle Lie McGrath (NOR) 342 b
7. Henrik Kristoffersen (NOR) 335 b
8. Franjo von Allmen (SUI) 319 b
9. Stefan Brennsteiner (AUT) 305 b
10. Alex Vinatzer (ITA) 295 b
...
127. Andreas Žampa (SVK) 3 b
Vítam všetkých priaznivcov alpského lyžovania pri sledovaní online textového prenosu z 1. kola Slalomu mužov. Dejiskom pretekov je talianska Madonna di Campiglio.
Predošlý slalom vyhral Atle Lie McGrath, no víťazstvo z minuloročnej Madonny di Campiglio bude obhajovať Albert Popov.
Vítame Vás pri on-line prenose. Udalosť sa začne o 18:00.