Odermattovi ukradol víťazstvo krajan zo Švajčiarska. Zabystřan famóznu jazdu nezopakoval

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní - Val Gardena
Výsledky zjazdu - muži:
Poradie
Meno
Krajina
Čas
1
Franjo von Allmen
Švajčiarsko
1:58,67 min
2
Marco Odermatt
Švajčiarsko
+ 0,30 s
3
Florian Schieder
Taliansko
+ 0,98 s
4
Nils Alphand
Francúzsko
+ 1,00 s
5
Alessio Miggiano
Švajčiarsko
+ 1,04 s
6
Dominik Paris
Taliansko
+ 1,11 s
Švajčiarsky lyžiar Franjo von Allmen triumfoval v sobotňajšom zjazde Svetového pohára v talianskej Val Gardene a zdolal tak svojho krajana a lídra celkovej klasifikácie i disciplíny Marca Odermatta.
Víťaz prvých dvoch zjazdov sezóny bol v cieli na 2. mieste s odstupom troch desatín. Tretiu pozíciu si vybojoval Talian Florian Schieder (+0,98).
Dvadsaťštyriročný Von Allmen dosiahol na svoje tretie prvenstvo v zjazde v kariére a štvrté celkovo v najprestížnejšom seriáli.
V sezóne sa dostal na pódium po druhýkrát, druhý bol už vo štvrtkovom prvom zjazde na Saslongu za Odermattom.
Na najvyšší stupeň sa dostal aj napriek tomu, že nepredviedol technicky dokonalý výkon.
V skoku sa dostal do záklonu a takmer spadol, no riskantná jazda sa mu napokon vyplatila.
„Vôbec som to nečakal. Zdieľať pódium s Marcom je skvelé. Zmena je vždy fajn, niekedy môže byť na vrchole on, inokedy ja,“ tešil sa v cieli úradujúci majster sveta v zjazde Von Allmen.
Nečakaný víťaz piatkového super-G Čech Jan Zabystřan mal v cieli manko +2,85 s. Nezmestil sa tak medzi bodovanú tridsiatku.
Priebežné celkové poradie
Po 13 z 38 pretekov:
Poradie
Meno
Krajina
Body
1
Marco Odermatt
Švajčiarsko
765
2
Henrik Kristoffersen
Nórsko
302
3
Vincent Kriechmayr
Rakúsko
283
4
Timon Haugan
Nórsko
281
5
Franjo von Allmen
Švajčiarsko
259
6
Loic Meillard
Švajčiarsko
258
124
Andreas Žampa
Slovensko
3
Priebežné poradie v zjazde
Po 3 z 9 pretekov:
Poradie
Meno
Krajina
Body
1
Marco Odermatt
Švajčiarsko
280
2
Franjo von Allmen
Švajčiarsko
230
3
Dominik Paris
Taliansko
140
4
Florian Schieder
Taliansko
118
5
Nils Alphand
Francúzsko
95
6
Nils Allegre
Francúzsko
85