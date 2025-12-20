Odermattovi ukradol víťazstvo krajan zo Švajčiarska. Zabystřan famóznu jazdu nezopakoval

Franjo von Allmen sa teší v cieli zjazdu vo Val Gardene.
Franjo von Allmen sa teší v cieli zjazdu vo Val Gardene. (Autor: TASR/AP)
Sportnet, TASR|20. dec 2025 o 13:08
Pódium doplnil Florian Schieder z Talianska.

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní - Val Gardena

Výsledky zjazdu - muži:

Poradie

Meno

Krajina

Čas

1

Franjo von Allmen

Švajčiarsko

1:58,67 min

2

Marco Odermatt

Švajčiarsko

+ 0,30 s

3

Florian Schieder

Taliansko

+ 0,98 s

4

Nils Alphand

Francúzsko

+ 1,00 s

5

Alessio Miggiano

Švajčiarsko

+ 1,04 s

6

Dominik Paris

Taliansko

+ 1,11 s

Švajčiarsky lyžiar Franjo von Allmen triumfoval v sobotňajšom zjazde Svetového pohára v talianskej Val Gardene a zdolal tak svojho krajana a lídra celkovej klasifikácie i disciplíny Marca Odermatta.

Víťaz prvých dvoch zjazdov sezóny bol v cieli na 2. mieste s odstupom troch desatín. Tretiu pozíciu si vybojoval Talian Florian Schieder (+0,98).

Dvadsaťštyriročný Von Allmen dosiahol na svoje tretie prvenstvo v zjazde v kariére a štvrté celkovo v najprestížnejšom seriáli.

V sezóne sa dostal na pódium po druhýkrát, druhý bol už vo štvrtkovom prvom zjazde na Saslongu za Odermattom.

Na najvyšší stupeň sa dostal aj napriek tomu, že nepredviedol technicky dokonalý výkon.

V skoku sa dostal do záklonu a takmer spadol, no riskantná jazda sa mu napokon vyplatila.

„Vôbec som to nečakal. Zdieľať pódium s Marcom je skvelé. Zmena je vždy fajn, niekedy môže byť na vrchole on, inokedy ja,“ tešil sa v cieli úradujúci majster sveta v zjazde Von Allmen.

Nečakaný víťaz piatkového super-G Čech Jan Zabystřan mal v cieli manko +2,85 s. Nezmestil sa tak medzi bodovanú tridsiatku.

Priebežné celkové poradie

Po 13 z 38 pretekov:

Poradie

Meno

Krajina

Body

1

Marco Odermatt

Švajčiarsko

765

2

Henrik Kristoffersen

Nórsko

302

3

Vincent Kriechmayr

Rakúsko

283

4

Timon Haugan

Nórsko

281

5

Franjo von Allmen

Švajčiarsko

259

6

Loic Meillard

Švajčiarsko

258

124

Andreas Žampa

Slovensko

3

Priebežné poradie v zjazde

Po 3 z 9 pretekov:

Poradie

Meno

Krajina

Body

1

Marco Odermatt

Švajčiarsko

280

2

Franjo von Allmen

Švajčiarsko

230

3

Dominik Paris

Taliansko

140

4

Florian Schieder

Taliansko

118

5

Nils Alphand

Francúzsko

95

6

Nils Allegre

Francúzsko

85

