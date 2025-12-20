ONLINE: Zjazd mužov dnes vo Val Gardene, Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní LIVE

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní dnes pokračuje v talianskom stredisku Val Gardena pretekmi zjazdu mužov.
Prvenstvo zo včerajších pretekov obhajuje prekvapivý víťaz Čech Ján Zabystřan, ktorý zdolal lídra celkového poradia Marca Odermatta zo Švajčiarska o 22 stotín.
Kde sledovať lyžovanie v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Zjazdové lyžovanie sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Zjazd mužov (Val Gardena 2025, zjazdové lyžovanie, NAŽIVO, sobota, výsledky)
Zjazdové lyžovanie 2025/2026
20.12.2025 o 11:45
Zjazd mužov, Val Gardena Südtirol
Plánovaný
Prenos
Vítam všetkých fanúšikov zimných športov pri textovom prenose zo zjazdu mužov v talianskom stredisku Val Gardena.
Na programe je druhý zjazd sezóny a víťazstvo z toho prvého, ktoré sa konalo tiež vo Val Gardene obhajuje líder Svetového pohára Marco Odermatt. Švajčiar zároveň obhajuje malý krištáľový glóbus za zjazd.
Vítame Vás pri on-line prenose. Udalosť sa začne o 11:45.