ONLINE: Zjazd mužov dnes vo Val Gardene, Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní LIVE

ONLINE: Zjazd mužov dnes vo Val Gardene.
ONLINE: Zjazd mužov dnes vo Val Gardene. (Autor: TASR/AP)
Sportnet|20. dec 2025 o 08:45
ShareTweet0

Sledujte spolu s nami ONLINE prenos zo zjazdu mužov v talianskom stredisku Val Gardena.

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní dnes pokračuje v talianskom stredisku Val Gardena pretekmi zjazdu mužov.

Prvenstvo zo včerajších pretekov obhajuje prekvapivý víťaz Čech Ján Zabystřan, ktorý zdolal lídra celkového poradia Marca Odermatta zo Švajčiarska o 22 stotín.

Kde sledovať lyžovanie v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Zjazdové lyžovanie sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: Zjazd mužov (Val Gardena 2025, zjazdové lyžovanie, NAŽIVO, sobota, výsledky)

Zjazdové lyžovanie  2025/2026
20.12.2025 o 11:45
Zjazd mužov, Val Gardena Südtirol
Plánovaný
Prenos
Vítam všetkých fanúšikov zimných športov pri textovom prenose zo zjazdu mužov v talianskom stredisku Val Gardena.

Na programe je druhý zjazd sezóny a víťazstvo z toho prvého, ktoré sa konalo tiež vo Val Gardene obhajuje líder Svetového pohára Marco Odermatt. Švajčiar zároveň obhajuje malý krištáľový glóbus za zjazd.
Vítame Vás pri on-line prenose. Udalosť sa začne o 11:45.
Zjazdové lyžovanie

Zjazdové lyžovanie

ONLINE: Zjazd mužov dnes vo Val Gardene.online
ONLINE: Zjazd mužov dnes vo Val Gardene.online
ONLINE: Zjazd mužov dnes vo Val Gardene, Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní LIVE
dnes 08:45
Nachádzate sa tu:
Domov»Zimné športy»Zjazdové lyžovanie»ONLINE: Zjazd mužov dnes vo Val Gardene, Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní LIVE