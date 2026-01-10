Husté sneženie nezastavilo domáceho favorita. Na Švajčiara nestačil ani Pinheiro Braathen

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní - Adelboden
Obrovský slalom mužov - 1. kolo:
Poradie
Meno
Krajina
Čas
1.
Marco Odermatt
Švajčiarsko
1:14,40 min
2.
Lucas Braathen
Brazília
+ 0,49 s
3.
Timon Haugan
Nórsko
+ 0,53
4.
Leo Angenuot
Francúzsko
+ 0,66
5.
Joshua Sturm
Rakúsko
+ 0,87
6.
Marco Schwarz
Rakúsko
+ 0,94
Švajčiarsky lyžiar Marco Odermatt sa usadil na čele po 1. kole obrovského slalomu Svetového pohára v Adelbodene v zjazdovom lyžovaní časom 1:14,40 min.
Druhé miesto patrí brazílskemu reprezentantovi Lucasovi Pinheirovi Braathenovi so stratou 0,49 s. Tretie miesto patrí Nórovi Timonovi Hauganovi.
V pretekoch štartovali aj slovenskí reprezentanti Andreas (štartové číslo 50) a Adam Žampovci (66).
Líder celkového poradia SP Odermatt sa najlepšie vyrovnal s náročnými poveternostnými podmienkami na zjazdovke Chuenisbärgli.
Pred štartom dostal do vysielačky informáciu, že trať nie je v hustom snežení taká rýchla a preto musí ísť od začiatku „na plný plyn“.
To aj urobil, až na menšie zaváhanie sa vyhol chybám a do cieľa prišiel s náskokom 49 stotín pred dovtedajším lídrom Braathenom, ktorý odštartoval s číslom jeden. Túto dvojicu už nik nepredbehol, najbližšie sa priblížil tretí Haugan (+0,53 s).
Kvalitnú jazdu predviedol aj Leo Anguenot, Francúz so štartovým číslom 18 figuroval na štvrtej priečke. Ešte viac sa posunul Rakúšan Joshua Sturm, ktorý odštartoval z 33. pozície a do druhého kola išiel z piateho miesta (+0,87 s).
Slovenskí reprezentanti Andreas (štartové číslo 50) a Adam Žampovci (66) nepostúpili.
Prvý z nich skončil so stratou tri a pol sekundy na 39. priečke, 84 stotín za postupovými miestami. Druhému jazda na zasneženej zjazdovke vôbec nevyšla a s mankom 5,27 s obsadil 57. pozíci