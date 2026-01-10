Husté sneženie nezastavilo domáceho favorita. Na Švajčiara nestačil ani Pinheiro Braathen

Marco Odermatt počas obrovského slalomu v Adelbodene.
Marco Odermatt počas obrovského slalomu v Adelbodene. (Autor: TASR/AP)
Sportnet, TASR|10. jan 2026 o 11:04
Brazílsky reprezentant skončil druhý.

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní - Adelboden

Obrovský slalom mužov - 1. kolo:

Poradie

Meno

Krajina

Čas

1.

Marco Odermatt

Švajčiarsko

1:14,40 min

2.

Lucas Braathen

Brazília

+ 0,49 s

3.

Timon Haugan

Nórsko

+ 0,53

4.

Leo Angenuot

Francúzsko

+ 0,66

5.

Joshua Sturm

Rakúsko

+ 0,87

6.

Marco Schwarz

Rakúsko

+ 0,94

Švajčiarsky lyžiar Marco Odermatt sa usadil na čele po 1. kole obrovského slalomu Svetového pohára v Adelbodene v zjazdovom lyžovaní časom 1:14,40 min.

Druhé miesto patrí brazílskemu reprezentantovi Lucasovi Pinheirovi Braathenovi so stratou 0,49 s. Tretie miesto patrí Nórovi Timonovi Hauganovi.

V pretekoch štartovali aj slovenskí reprezentanti Andreas (štartové číslo 50) a Adam Žampovci (66).

Lucas Pinheiro Braathen počas obrovského slalomu mužov v Adelbodene.
Thomas Tumler počas obrovského slalomu mužov v Adelbodene.
Thomas Tumler počas obrovského slalomu mužov v Adelbodene.
Lucas Pinheiro Braathen počas obrovského slalomu mužov v Adelbodene.
Líder celkového poradia SP Odermatt sa najlepšie vyrovnal s náročnými poveternostnými podmienkami na zjazdovke Chuenisbärgli.

Pred štartom dostal do vysielačky informáciu, že trať nie je v hustom snežení taká rýchla a preto musí ísť od začiatku „na plný plyn“.

To aj urobil, až na menšie zaváhanie sa vyhol chybám a do cieľa prišiel s náskokom 49 stotín pred dovtedajším lídrom Braathenom, ktorý odštartoval s číslom jeden. Túto dvojicu už nik nepredbehol, najbližšie sa priblížil tretí Haugan (+0,53 s).

Kvalitnú jazdu predviedol aj Leo Anguenot, Francúz so štartovým číslom 18 figuroval na štvrtej priečke. Ešte viac sa posunul Rakúšan Joshua Sturm, ktorý odštartoval z 33. pozície a do druhého kola išiel z piateho miesta (+0,87 s).

Slovenskí reprezentanti Andreas (štartové číslo 50) a Adam Žampovci (66) nepostúpili.

Prvý z nich skončil so stratou tri a pol sekundy na 39. priečke, 84 stotín za postupovými miestami. Druhému jazda na zasneženej zjazdovke vôbec nevyšla a s mankom 5,27 s obsadil 57. pozíci

