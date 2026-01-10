ONLINE: Obrovský slalom mužov v Adelbodene dnes, Svetový pohár LIVE (1. kolo)

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2025/2026 dnes pokračuje vo švajčiarskom stredisku Adelboden. Na programe je 1. kolo obrovského slalomu mužov.
Kde sledovať zjazdové lyžovanie v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Zjazdové lyžovanie sledujete spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Obrovský slalom - 1. kolo (Adelboden, muži, 2026, zjazdové lyžovanie, NAŽIVO, sobota, výsledky)
Zjazdové lyžovanie 2025/2026
10.01.2026 o 10:30
Obrovský slalom mužov, 1. kolo, Adelboden
Plánovaný
Prenos
Poradie disciplíny
1. Stefan Brennsteiner (AUT) 305 b
2. Marco Odermatt (SUI) 300 b
3. Marco Schwarz (AUT) 252 b
4. Henrik Kristoffersen (NOR) 224 b
5. Alex Vinatzer (ITA) 207 b
6. Lucas Pinheiro Braathen (BRA) 187 b
7. Loïc Meillard (SUI) 186 b
8. Atle Lie McGrath (NOR) 160 b
9. River Radamus (USA) 142 b
10. Luca Aerni (SUI) 133 b
...
46. Andreas Žampa (SVK) 3 b
1. Stefan Brennsteiner (AUT) 305 b
2. Marco Odermatt (SUI) 300 b
3. Marco Schwarz (AUT) 252 b
4. Henrik Kristoffersen (NOR) 224 b
5. Alex Vinatzer (ITA) 207 b
6. Lucas Pinheiro Braathen (BRA) 187 b
7. Loïc Meillard (SUI) 186 b
8. Atle Lie McGrath (NOR) 160 b
9. River Radamus (USA) 142 b
10. Luca Aerni (SUI) 133 b
...
46. Andreas Žampa (SVK) 3 b
Poradie SP
1. Marco Odermatt (SUI) 855 b
2. Marco Schwarz (AUT) 451 b
3. Lucas Pinheiro Braathen (BRA) 408 b
4. Loïc Meillard (SUI) 404 b
5. Timon Haugan (NOR) 400 b
6. Atle Lie McGrath (NOR) 374 b
7. Henrik Kristoffersen (NOR) 351 b
8. Franjo von Allmen (SUI) 319 b
9. Stefan Brennsteiner (AUT) 305 b
10. Alex Vinatzer (ITA) 295 b
...
130. Andreas Žampa (SVK) 3 b
1. Marco Odermatt (SUI) 855 b
2. Marco Schwarz (AUT) 451 b
3. Lucas Pinheiro Braathen (BRA) 408 b
4. Loïc Meillard (SUI) 404 b
5. Timon Haugan (NOR) 400 b
6. Atle Lie McGrath (NOR) 374 b
7. Henrik Kristoffersen (NOR) 351 b
8. Franjo von Allmen (SUI) 319 b
9. Stefan Brennsteiner (AUT) 305 b
10. Alex Vinatzer (ITA) 295 b
...
130. Andreas Žampa (SVK) 3 b
Vítam všetkých priaznivcov alpského lyžovania pri sledovaní online textového prenosu z 1. kola Obrovského slalomu mužov. Dejiskom pretekov je švajčiarsky Adelboden.
V predošlom obrovskom slalome zvíťazil Marco Schwarz pred Lucasom Pinheirom Braathenom a Stefanom Brennsteinerom, no víťazstvo z minuloročného Adelbodenu bude obhajovať Marco Odermatt.
V predošlom obrovskom slalome zvíťazil Marco Schwarz pred Lucasom Pinheirom Braathenom a Stefanom Brennsteinerom, no víťazstvo z minuloročného Adelbodenu bude obhajovať Marco Odermatt.
Vítame Vás pri on-line prenose. Udalosť sa začne o 10:30.