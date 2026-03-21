Skúsený Talian uspel v poslednom zjazde. Priblížil sa len olympijský víťaz, Odermatt zaostal

Talian Dominik Paris oslavuje v cieli.
Talian Dominik Paris oslavuje v cieli. (Autor: TASR/AP)
Sportnet, TASR|21. mar 2026 o 11:36
Tretí bol Rakúšan Vincent Kriechmayr.

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní

Zjazd mužov v Kvitfjelli:

1.

Dominik Paris

Taliansko

1:45,37 min

2.

Franjo von Allmen

Švajčiarsko

+ 0,19 s

3.

Vincent Kriechmayr

Rakúsko

+ 0,60 s

4.

Alexis Monney

Švajčiarsko

+ 0,66 s

5.

Miha Hrobat

Slovinsko

+ 0,86 s

6.

Stefan Rogentin

Rakúsko

+ 0,89 s

Taliansky lyžiar Dominik Paris sa stal víťazom záverečného zjazdu Svetového pohára v alpskom lyžovaní 2025/26.

V nórskom stredisku Kvitfjell triumfoval s náskokom 19 stotín sekundy pred úradujúcim olympijským víťazom v tejto disciplíne Švajčiarom Franjom von Allmenom.

Pódium doplnil Rakúšan Vincent Kriechmayr (+0,60 s). Už istý víťaz veľkého krištáľového glóbusu aj hodnotenia zjazdu Marco Odermatt zo Švajčiarska obsadil až 7. miesto (+0,92).

Práve švajčiarsky fenomén alpského lyžovania vyhral štyri z deviatich zjazdov v kalendári disciplíny. Dvakrát v sezóne sa radoval z triumfu von Allmen a po jednom pridali Talian Giovanni Franzoni a naposledy Kriechmayr vo francúzskom Courcheveli.

VIDEO: Víťazná jazda Parisa

Paris je tak piaty rôzny víťaz zjazdu v tejto sezóne. Vo finálových pretekoch v Kvitfjelli štartoval až s číslom 13. Napriek tomu výrazným spôsobom odskočil od konkurencie a dovtedy prvému Kriechmayrovi nadelil šesť desatín sekundy.

Tridsaťšesťročnému Talianovi sa najbližšie priblížil von Allmen so štrnástkou, ktorého pripravili o víťazstvo v Nórsku slabšie časy v úvodnom a záverečnom úseku trate.

Odermatt ovládol disciplínu so ziskom 706 bodov, za nim nasledoval von Allmen (515) a do top 3 sa posunul Paris (441), ktorý zaznamenal jubilejné 20. zjazdové víťazstvo v rámci SP.

Odermatt si oficiálne prevzal malý krištáľový glóbus. Zjazd ovládol tretí rok za sebou. „Určite som chcel byť dnes rýchlejší a skončiť na pódiu, čo by bolo skvelé. Po niekoľkých minútach, keď mám v rukách ďalší glóbus, toto sklamanie jednoznačne vyprchalo a som veľmi šťastný za výsledky v tejto sezóne,“ povedal Odermatt v rozhovore pre FIS. 

Kariéru uzavrel vo veku 30 rokov švajčiarsky pretekár Niels Hintermann. V prebiehajúcej sezóne ju reštartoval, keď sa vrátil po úspešnej liečbe lymfómu, no po zvážení rôznych okolností sa rozhodol pre definitívny koniec.

Počas kariéry vystúpil na pódium v SP celkovo sedemkrát, v troch prípadoch na najvyšší stupienok. Posledné víťazstvo v kariére tak zaznamenal práve v Kvitfjelli, kde vyhral zjazd v roku 2024.

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2025/2026

Zjazdové lyžovanie

Zjazdové lyžovanie

Talian Dominik Paris oslavuje v cieli.
Talian Dominik Paris oslavuje v cieli.
Skúsený Talian uspel v poslednom zjazde. Priblížil sa len olympijský víťaz, Odermatt zaostal
dnes 11:36
