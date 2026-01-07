Fín bol blízko veľkej senzácii. Vo vyrovnaných pretekoch sa tešil olympijský šampión

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní
Výsledky - 1.+2. kolo slalomu v Madonna di Campiglio:
1.
Clement Noel
Francúzsko
1:43,05 min.
2.
Eduard Hallberg
Fínsko
+ 0,12 s
3.
Paco Rassat
Francúzsko
+ 0,37 s
4.
Lucas Braathen
Brazília
+ 0,40 s
5.
Eirik Hystad Solberg
Nórsko
+ 0,47 s
6.
Armand Marchant
Belgicko
+ 0,48 s
6.
Timon Haugan
Nórsko
+ 0,48 s
Francúzsky lyžiar Clement Noel sa stal víťazom nočného slalomu Svetového pohára v Madonne di Campigliov zjazdovom lyžovaní.
Olympijský šampión triumfoval v talianskom stredisku s náskokom 12 stotín pred Fínom Eduardom Hallbergom, ktorý viedol po 1. kole. Tretí skončil so stratou 37 stotín ďalší Francúz Paco Rassat.
Noel bol po prvom kole tretí o 23 stotín za Hallbergom. V druhom veľmi dobre zvládol nástrahy náročnej trate i problematickú vlásočnicu a slávil celkovo 15. triumf v prestížnom seriáli, všetky dosiahol v slalome.
Hallberg dosiahol druhé pódiové umiestnenie v SP. Rassata katupultovala na pódium najrýchlejšia jazda v 2. kole. Vedenie v celkovom poradí SP si udržal Švajčiar Marco Odermatt, lídrom klasifikácie slalomu je Nór Timon Haugan s trojbodovým náskokom pred Noelom.