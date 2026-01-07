Fín bol blízko veľkej senzácii. Vo vyrovnaných pretekoch sa tešil olympijský šampión

Francúzsky lyžiar Clement Noel sa teší z víťazstva v slalome v Madonna di Campiglio.
Francúzsky lyžiar Clement Noel sa teší z víťazstva v slalome v Madonna di Campiglio. (Autor: TASR/AP)
Sportnet, TASR|7. jan 2026 o 21:56
Tretiu priečku obsadil ďalší Francúz Paco Rassat.

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní

Výsledky - 1.+2. kolo slalomu v Madonna di Campiglio:

1.

Clement Noel

Francúzsko

1:43,05 min.

2.

Eduard Hallberg

Fínsko

+ 0,12 s

3.

Paco Rassat

Francúzsko

+ 0,37 s

4.

Lucas Braathen

Brazília

+ 0,40 s

5.

Eirik Hystad Solberg

Nórsko

+ 0,47 s

6.

Armand Marchant

Belgicko

+ 0,48 s

6.

Timon Haugan

Nórsko

+ 0,48 s

Francúzsky lyžiar Clement Noel sa stal víťazom nočného slalomu Svetového pohára v Madonne di Campigliov zjazdovom lyžovaní.

Olympijský šampión triumfoval v talianskom stredisku s náskokom 12 stotín pred Fínom Eduardom Hallbergom, ktorý viedol po 1. kole. Tretí skončil so stratou 37 stotín ďalší Francúz Paco Rassat.

Noel bol po prvom kole tretí o 23 stotín za Hallbergom. V druhom veľmi dobre zvládol nástrahy náročnej trate i problematickú vlásočnicu a slávil celkovo 15. triumf v prestížnom seriáli, všetky dosiahol v slalome.

Hallberg dosiahol druhé pódiové umiestnenie v SP. Rassata katupultovala na pódium najrýchlejšia jazda v 2. kole. Vedenie v celkovom poradí SP si udržal Švajčiar Marco Odermatt, lídrom klasifikácie slalomu je Nór Timon Haugan s trojbodovým náskokom pred Noelom.

Zjazdové lyžovanie

dnes 21:56
