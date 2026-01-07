ONLINE: 2. kolo slalomu mužov dnes, Svetový pohár LIVE (Madonna di Campiglio)

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2025/2026 dnes pokračuje v talianskom stredisku Madonna di Campiglio. Na programe je 2. kolo slalomu mužov.
Prvé kolo vyhral Fín Eduard Hallberg.
Zjazdové lyžovanie 2025/2026
07.01.2026 o 21:00
Slalom mužov, 2. kolo, Madonna di Campiglio
Plánovaný
Prenos
Vítam všetkých priaznivcov alpského lyžovania pri sledovaní online textového prenosu z 2. kola Slalomu mužov. Dejiskom pretekov je talianska Madonna di Campiglio.
Do 2. kola už tradične postúpi 30 najrýchlejších pretekárov a štartovať sa bude v opačnom poradí a teda pretekár, ktorý skončil na 30. mieste v 1. kole vyštartuje do 2. kola ako prvý.
Vítame Vás pri on-line prenose. Udalosť sa začne o 21:00.