ONLINE: 2. kolo slalomu mužov dnes, Svetový pohár LIVE (Madonna di Campiglio)

ONLINE: 2. kolo slalomu mužov dnes v Madonna di Campiglio. (Autor: TASR/AP)
Sportnet|7. jan 2026 o 19:20
Sledujte spolu s nami ONLINE prenos z 2. kola slalomu mužov v talianskom stredisku Madonna di Campiglio.

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2025/2026 dnes pokračuje v talianskom stredisku Madonna di Campiglio. Na programe je 2. kolo slalomu mužov.

Prvé kolo vyhral Fín Eduard Hallberg.

Kde sledovať lyžovanie?
Zjazdové lyžovanie sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: Slalom - 2. kolo (Madonna di Campiglio, muži, 2025, zjazdové lyžovanie, NAŽIVO, streda, výsledky)

Zjazdové lyžovanie  2025/2026
07.01.2026 o 21:00
Slalom mužov, 2. kolo, Madonna di Campiglio
Plánovaný
Prenos
Vítam všetkých priaznivcov alpského lyžovania pri sledovaní online textového prenosu z 2. kola Slalomu mužov. Dejiskom pretekov je talianska Madonna di Campiglio.

Do 2. kola už tradične postúpi 30 najrýchlejších pretekárov a štartovať sa bude v opačnom poradí a teda pretekár, ktorý skončil na 30. mieste v 1. kole vyštartuje do 2. kola ako prvý.
Vítame Vás pri on-line prenose. Udalosť sa začne o 21:00.
dnes 19:20
