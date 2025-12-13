ONLINE: 2. kolo obrovského slalomu mužov dnes, Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní LIVE

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2025/2026 dnes pokračuje vo francúzskom stredisku Val d'Isere. Na programe je obrovský slalom mužov.
Po prvom kole vedie Rakúšan Stefan Brennsteiner. Andreasovi Žampovi ušiel postup o 13 stotín sekundy a skončil na 33. mieste.
ONLINE PRENOS: Obrovský slalom mužov - 2. kolo (Val d'Isere 2025, zjazdové lyžovanie, NAŽIVO, sobota, výsledky)
Zjazdové lyžovanie 2025/2026
13.12.2025 o 13:00
Obrovský slalom mužov, 2. kolo, Val d'Isere
Plánovaný
Prenos
Vítam všetkých fanúšikov zimných športov pri textovom prenose z 2. kola obrovského slaloma mužov z francúzskeho Val d'Isere.
Na najlepšiu 30-tku po prvom kole čaká strastiplná trať a uvidíme či si tretie víťazstvo v obrovskom slalome v sezóne pripíše Marco Odermatt alebo bude triumfovať víťaz z Cooper Mountain Stefan Brennsteiner, alebo si prípiše prvý triumf v obrovskom slalome niekto nový.
Vítame Vás pri on-line prenose. Udalosť sa začne o 13:00.