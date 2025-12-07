Fenomenálny Odermatt potvrdil, že je najlepší. Braathen sa pripravil o pódium

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní
Výsledky - 1.+2. kolo obrovského slalomu v Beaver Creek:
1.
Marco Odermatt
Švajčiarsko
2:20,59 m
2.
Alex Vinatzer
Taliansko
+ 0,23 s
3.
Henrik Kristoffersen
Nórsko
+0,34 s
4.
Stefan Brennsteiner
Rakúsko
+ 0,41 s
5.
Lucas Braathen
Brazília
+ 0,49 s
6.
River Radamus
USA
+ 0,60 s
Švajčiarsky lyžiar Marco Odermatt si upevnil pozíciu lídra Svetového pohára, v nedeľu triumfoval v obrovskom slalome v americkom Beaver Creeku.
Pripísal si štvrté prvenstvo v sezóne, z toho druhé v „obráku“. Druhú priečku obsadil Talian Alex Vinatzer s mankom 23 stotín sekundy, tretí bol Nór Henrik Kristoffersen so stratou 34 stotín.
Odermatt viedol už po 1. kole a najvyššiu pozíciu si udržal, hoci v druhej jazde predviedol iba 25. najrýchlejší čas.
V americkom stredisku sa tak tešil z úspechu rovnako ako vo štvrtok v zjazde. Vinatzer sa na druhú priečku posunul z desiatej po 1. kole a zaznamenal vôbec prvé pódiové umiestnenie v obrovskom slalome v kariére.
Kristoffersen sa na tretie miesto zosunul z druhého po prvej jazde a na pódium vystúpil druhýkrát v sezóne.
Slovenskí bratia Žampovci sa predstavili iba v 1. kole. Andreas obsadil 34. priečku, keď s číslom 45 zaostal za čelom o 2,37 s.
Od prieniku medzi elitnú desiatku ho delilo 19 stotín sekundy. Adam štartoval s číslom 57 a skončil na 49. mieste s mankom 3,18 s.