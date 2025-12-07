Fenomenálny Odermatt potvrdil, že je najlepší. Braathen sa pripravil o pódium

Marco Odermatt.
Marco Odermatt. (Autor: TASR/AP)
7. dec 2025 o 22:00
Na pódium sa vyšvihol Alex Vinatzer.

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní

Výsledky - 1.+2. kolo obrovského slalomu v Beaver Creek:

1.

Marco Odermatt

Švajčiarsko

2:20,59 m

2.

Alex Vinatzer

Taliansko

+ 0,23 s

3.

Henrik Kristoffersen

Nórsko

+0,34 s

4.

Stefan Brennsteiner

Rakúsko

+ 0,41 s

5.

Lucas Braathen

Brazília

+ 0,49 s

6.

River Radamus

USA

+ 0,60 s

Švajčiarsky lyžiar Marco Odermatt si upevnil pozíciu lídra Svetového pohára, v nedeľu triumfoval v obrovskom slalome v americkom Beaver Creeku. 

Pripísal si štvrté prvenstvo v sezóne, z toho druhé v „obráku“. Druhú priečku obsadil Talian Alex Vinatzer s mankom 23 stotín sekundy, tretí bol Nór Henrik Kristoffersen so stratou 34 stotín.

Odermatt viedol už po 1. kole a najvyššiu pozíciu si udržal, hoci v druhej jazde predviedol iba 25. najrýchlejší čas.

V americkom stredisku sa tak tešil z úspechu rovnako ako vo štvrtok v zjazde. Vinatzer sa na druhú priečku posunul z desiatej po 1. kole a zaznamenal vôbec prvé pódiové umiestnenie v obrovskom slalome v kariére.

Kristoffersen sa na tretie miesto zosunul z druhého po prvej jazde a na pódium vystúpil druhýkrát v sezóne.

Slovenskí bratia Žampovci sa predstavili iba v 1. kole. Andreas obsadil 34. priečku, keď s číslom 45 zaostal za čelom o 2,37 s.

Od prieniku medzi elitnú desiatku ho delilo 19 stotín sekundy. Adam štartoval s číslom 57 a skončil na 49. mieste s mankom 3,18 s.

