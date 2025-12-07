ONLINE: 2. kolo obrovského slalomu mužov dnes, Svetový pohár LIVE (Beaver Creek)

Po prvom kole obrovského slalomu v Beaver Creek vedie Marco Odermatt s veľkým 86 stotín na Lucasa Pinheira Braathena a Henrika Kristoffersena . Slovenskí reprezentanti Andreas a Adam Žampa obsadili 35. a 50. miesto a do druhého kola nepostúpili.

Tiziano Gravier sa s veľkou stratou zaraďuje až na 44. miesto.

Joshua Sturm sa po miernom prerušení došiel do cieľa so stratou 2,65 na 34. miesto.

Fbian Ax Swartz sa radí so stratou 3,02 na 37. miesto.

Erik Hystad Solberg sa radí až na 27. miesto.

Jonas Stockinger sa radí so stratou 2,54 na 25. miesto.

Luca Aerni stratil 1,59 sekundy a radí sa na 13. miesto.

Raphael Haaser sa radí až na 12. miesto.

River Radamus sa radí na až na 10. miesto.

Luca De Aliprandini je v cieli až na 8. priečke.

Na štarte je pripravený Luca De Aliprandini.

