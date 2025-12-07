ONLINE: 2. kolo obrovského slalomu mužov dnes, Svetový pohár LIVE (Beaver Creek)

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2025/2026 dnes pokračuje v americkom stredisku Beaver Creek. Na programe je obrovský slalom mužov.
Po prvom kole je lídrom Marco Odermatt, ktorý zvíťazil pred Henrikom Kristoffersenom a Lucasom Braathenom o 86 stotín sekundy.
Kde sledovať lyžovanie?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Zjazdové lyžovanie sledujte s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Obrovský slalom mužov - 2. kolo (Beaver Creek 2025, zjazdové lyžovanie, NAŽIVO, nedeľa, výsledky)
Zjazdové lyžovanie 2025/2026
07.12.2025 o 18:00
SP - Obrovský slalom mužov, 1. kolo, Beaver Creek
M. Odermatt
Ukončený
Prenos
Po prvom kole obrovského slalomu v Beaver Creek vedie Marco Odermatt s veľkým 86 stotín na Lucasa Pinheira Braathena a Henrika Kristoffersena. Slovenskí reprezentanti Andreas a Adam Žampa obsadili 35. a 50. miesto a do druhého kola nepostúpili.
Výsledky 1. kola:
1. Marco Odermatt (SUI) 1:08,80
2. Henrik Kristoffersen (NOR) +0,86
2. Lucas Pinheiro Braathen (BRA) +0,86
4. Thibaut Favrot (FRA) +0,91
5. Thomas Tumler (SUI) +0,94
6. Stefan Brennsteiner (AUT) +1,11
7. Fabian Gratz (GER) +1,18
8. Loïc Meillard (SUI) +1,23
9. Alexis Pinturault (FRA) +1,29
10. Alex Vinatzer (ITA) +1,31
11. Marco Schwarz (AUT) +1,48
12. Sam Maes (BEL) +1,51
13. Timon Haugan (NOR) +1,53
14. Léo Anguenot (FRA) +1,56
15. Luca Aerni (SUI) +1,59
16. Atle Lie McGrath (NOR) +1,65
17. Žan Kranjec (SLO) +1,71
18. River Radamus (USA) +1,78
19. William Hansson (SWE) +1,80
20. Joan Verdu (AND) +1,82
21. Lenz Hächler (SUI) +1,84
22. Alexander Schmid (GER) +1,85
23. Flavio Vitale (FRA) +1,87
24. Filippo Della Vite (ITA) +2,04
25. George Steffey (USA) +2,05
26. Oscar Andreas Sandvik (NOR) +2,10
27. Raphael Haaser (AUT) +2,11
28. Ryder Sarchett (USA) +2,14
29. Alban Elezi Cannaferina (FRA) +2,15
30. Giovanni Borsotti (ITA) +2,17
31. Lukas Feurstein (AUT) +2,18
32. Seigo Kato (JPN) +2,24
33. Luca De Aliprandini (ITA) +2,32
33. Diego Orecchioni (FRA) +2,32
35. Andreas Žampa (SVK) +2,37
36. Eirik Hystad Solberg (NOR) +2,41
37. Erik Read (CAN) +2,46
38. Anton Grammel (GER) +2,49
38. Loévan Parand (FRA) +2,49
40. Louis Muhlen-Schulte (AUS) +2,53
41. Jonas Stockinger (GER) +2,54
42. Joshua Sturm (AUT) +2,65
43. Patrick Feurstein (AUT) +2,69
43. Filip Zubčić (CRO) +2,69
45. Tormis Laine (EST) +2,73
46. Albert Ortega (ESP) +2,85
46. Isaiah Nelson (USA) +2,85
48. Bridger Gile (USA) +2,97
49. Fabian Ax Swartz (SWE) +3,02
50. Adam Žampa (SVK) +3,18
51. Tiziano Gravier (ARG) +3,22
52. Giovanni Franzoni (ITA) +3,27
53. Hajata Wakacuki (JPN) +3,73
54. Raphael Lessard (CAN) +3,76
Patrick Kenney (USA) DNF
Linus Strasser (GER) DNF
Guerlain Favre (FRA) DNF
Andrej Drukarov (LTU) DNF
Hannes Zingerle (ITA) DNF
Christian Borgnæs (DEN) DNF
60
Raohael Lessard nám uzavrel prvé kolo so stratou 3,76 na 54. mieste.
59
Patrick Kenney prvé kolo nedokončí.
58
George Steffey je v cieli na 25. mieste a s vysokým číslom 58 postúpi do druhého kola.
57
Adam Žampa je v cieli so stratou 3,18 až na 49. mieste a ani on do druhého kola nepostúpi.
56
Ani Linus Strasser prvé kolo nedokončí.
55
Hayata Wakatsuki je v cieli až na 51. mieste.
54
William Hansson zašiel pekné prvé kolo a v cieli je na skvelom 19. mieste,
53
Guerilain Favre nedokončí prvé kolo.
52
Ryder Sarchett je v cieli na 2ž. mieste a mal by postúpiť do druhého kola.
51
Leovan Parand, po miernom prerušení kvôli oprave trate, je v cieli so stratou 2,49 na 35. mieste.
50
Isaiah Nelson je so stratou 2,85 až 42.
49
Andrej Drukarov spravil chybu v závere a prvé kolo nedokončí.
48
Erik Read ide so stratou 2,46 na nepostupové 34. miesto.
47
Tiziano Gravier sa s veľkou stratou zaraďuje až na 44. miesto.
46
Bridger Gile je v cieli až 42.
45
Andreas Žampa došiel do cieľa so stratou 2,37 na 32. mieste a do druhého kola nepostúpi.
44
Diego Orecchioni mal dobrý štart, ale napokon čas stratil a v cieli je 30.
43
Louis Muhlen-Schulte je v cieli na 33. mieste.
42
Joshua Sturm sa po miernom prerušení došiel do cieľa so stratou 2,65 na 34. miesto.
41
Giovanni Franzoni ide až na 39. miesto a do druhého kola nepostúpi.
40
Hannes Zingerle nedokončí prvé kolo po chybe v spodnej polovici trate.
39
Oscar Andreas Sandvik je v cieli na 24. mieste so stratou 2,10.
38
Fbian Ax Swartz sa radí so stratou 3,02 na 37. miesto.
37
Albert Ortega Fornesa je v cieli až 36.
36
Lukas Feurstein stratil 2,18 a je 27.
35
Lenz Heachler ide so stratou 1,84 na 20. miesto.
34
Seigo Kato je po prvom kole na 26. mieste.
33
Christain Borgnaes nedokončí prvé kolo.
32
Erik Hystad Solberg sa radí až na 27. miesto.
31
Alban Elezi Cannaferina je v cieli na 24. mieste so stratou 2,15.
Poradie po polovici pretekárov:
1. Marco Odermatt (SUI) 1:08,80
2. Henrik Kristoffersen (NOR) +0,86
3. Lucas Pinheiro Braathen (BRA) +0,86
4. Thibaut Favrot (FRA) +0,91
5. Thomas Tumler (SUI) +0,94
6. Stefan Brennsteiner (AUT) +1,11
7. Fabian Gratz (GER) +1,18
8. Loïc Meillard (SUI) +1,23
9. Alexis Pinturault (FRA) +1,29
10. Alex Vinatzer (ITA) +1,31
11. Marco Schwarz (AUT) +1,48
12. Sam Maes (BEL) +1,51
13. Timon Haugan (NOR) +1,53
14. Léo Anguenot (FRA) +1,56
15. Luca Aerni (SUI) +1,59
16. Atle Lie McGrath (NOR) +1,65
17. Žan Kranjec (SLO) +1,71
18. River Radamus (USA) +1,78
19. Joan Verdu (AND) +1,82
20. Alexander Schmid (GER) +1,85
21. Flavio Vitale (FRA) +1,87
22. Filippo Della Vite (ITA) +2,04
23. Raphael Haaser (AUT) +2,11
24. Giovanni Borsotti (ITA) +2,17
25. Luca De Aliprandini (ITA) +2,32
26. Anton Grammel (GER) +2,49
27. Jonas Stockinger (GER) +2,54
28. Filip Zubčić (CRO) +2,69
29. Patrick Feurstein (AUT) +2,69
30. Tormis Laine (EST) +2,73
30
Fillipo Della Vitte strácal celú trať a v cieli s vyše dvojsekundovou stratou je 22.
29
Giovanni Borsotti stratil na Odermatta 2,17 sekundy a v cieli je 23.
28
Jonas Stockinger sa radí so stratou 2,54 na 25. miesto.
27
Flavio Vitale je v cieli so skoro 2-sekundovou stratou 21.
26
Tormis Laine stratil v spodnej časti a v cieli je so stratou 2,73 na poslednom 26. mieste.
25
Fabian Gratz zašiel pomerne slušné kolo a v cieli je na 7. mieste.
24
Alexander Schmid je v cieli na 19. mieste so stratou 1,85.
23
Alexis Pinturault ide s číslom 23 na 8. miesto.
Poradie po 22 pretekároch:
1. Marco Odermatt (SUI) 1:08,80
2. Henrik Kristoffersen (NOR) +0,86
3. Lucas Pinheiro Braathen (BRA) +0,86
4. Thibaut Favrot (FRA) +0,91
5. Thomas Tumler (SUI) +0,94
6. Stefan Brennsteiner (AUT) +1,11
7. Loïc Meillard (SUI) +1,23
8. Alex Vinatzer (ITA) +1,31
9. Marco Schwarz (AUT) +1,48
10. Sam Maes (BEL) +1,51
11. Timon Haugan (NOR) +1,53
12. Léo Anguenot (FRA) +1,56
13. Luca Aerni (SUI) +1,59
14. Atle Lie McGrath (NOR) +1,65
15. Žan Kranjec (SLO) +1,71
16. River Radamus (USA) +1,78
17. Joan Verdu (AND) +1,82
18. Raphael Haaser (AUT) +2,11
19. Luca De Aliprandini (ITA) +2,32
20. Anton Grammel (GER) +2,49
21. Filip Zubčić (CRO) +2,69
22. Patrick Feurstein (AUT) +2,69
22
Luca Aerni stratil 1,59 sekundy a radí sa na 13. miesto.
21
Antonovi Grammelovi vôbec nevyšla spodná časť trate a v cieli je 19. so stratou 2,49 sekundy.
20
Sam Maes mal taktiež veľmi pekný úvod kola, ale zvyšok trate mu nevyšiel a so stratou vyše 1 a pol sekundy je 10.
19
Alex Vinatzer stratil síce 1,31 sekundy, ale v cieli je na 8. mieste.
18
Joan Verdu začal pomerne pekne, ale na konci stratil veľa času a je na 14. mieste.
17
Patrick Feurstein veľa stratil a v cieli je až 16.
16
Leo Anguenot zašiel slušné prvé kolo, ale ku koncu stratil a v cieli je na 10. mieste
Poradie po prvej 15-tke:
1. Marco Odermatt (SUI) 1:08,80
2. Henrik Kristoffersen (NOR) +0,86
3. Lucas Pinheiro Braathen (BRA) +0,86
4. Thibaut Favrot (FRA) +0,91
5. Thomas Tumler (SUI) +0,94
6. Stefan Brennsteiner (AUT) +1,11
7. Loïc Meillard (SUI) +1,23
8. Marco Schwarz (AUT) +1,48
9. Timon Haugan (NOR) +1,53
10. Atle Lie McGrath (NOR) +1,65
11. Žan Kranjec (SLO) +1,71
12. River Radamus (USA) +1,78
13. Raphael Haaser (AUT) +2,11
14. Luca De Aliprandini (ITA) +2,32
15. Filip Zubčić (CRO) +2,69
15
Atle Lie McGrath je v cieli na 10. mieste so stratou 1,65.
14
Filip Zubčič stratil na Odermatta takmer 3 sekundy a v cieli je posledný 14.
13
Raphael Haaser sa radí až na 12. miesto.
12
TImon Haugan je v cieli so stratou 1,53 na 9. mieste.
11
River Radamus sa radí na až na 10. miesto.
10
Marco Schwarz je v cieli až na 8. mieste.
9
Thibaut Favrot mal pekne rozjazdené kolo, ale nakoniec čas stratil a v cieli je 4.
9
Odštartoval Thibaut Favrot.
8
Luca De Aliprandini je v cieli až na 8. priečke.
8
Na štarte je pripravený Luca De Aliprandini.
7
Tumler je so skoro sekundovou stratou 4.
7
Odštartoval Thomas Tumler.
6
Pinheiro Braathen síce stratil 0,86 stotín, ale v cieli je na 2. mieste.
6
Štartuje Lucas Pinheiro Braathen.
5
Meillard je v cieli na 4. mieste so stratou 1,23.
5
Na štarte je pripravený Loic Meillard.
4
Zan Kranjec je v cieli 4. s veľkou stratou 1,71.
4
Štartuje Zan Kranjec.
3
Aj Kristoffersen stratil na Odermatta veľké množstvo času a so stratou 86 stotín ide na druhé miesto.
3
Ďalší na štarte je Henrik Kristoffersen.
2
Stefan Brensteiner nedokázal Odermatta prekonať a v cieli stratil vyše sekundu.
1
Odermaťť stanovuje čas s hodnotou 1:08:80.
1
Ako prvý štartuje Marco Odermatt.
Štartová listina:
1. Marco Odermatt (SUI)
2. Stefan Brennsteiner (AUT)
3. Henrik Kristoffersen (NOR)
4. Žan Kranjec (SLO)
5. Loïc Meillard (SUI)
6. Lucas Pinheiro Braathen (BRA)
7. Thomas Tumler (SUI)
8. Luca De Aliprandini (ITA)
9. Thibaut Favrot (FRA)
10. Marco Schwarz (AUT)
11. River Radamus (USA)
12. Timon Haugan (NOR)
13. Raphael Haaser (AUT)
14. Filip Zubčić (CRO)
15. Atle Lie McGrath (NOR)
16. Léo Anguenot (FRA)
17. Patrick Feurstein (AUT)
18. Joan Verdu (AND)
19. Alex Vinatzer (ITA)
20. Sam Maes (BEL)
21. Anton Grammel (GER)
22. Luca Aerni (SUI)
23. Alexis Pinturault (FRA)
24. Alexander Schmid (GER)
25. Fabian Gratz (GER)
26. Tormis Laine (EST)
27. Flavio Vitale (FRA)
28. Jonas Stockinger (GER)
29. Giovanni Borsotti (ITA)
30. Filippo Della Vite (ITA)
31. Alban Elezi Cannaferina (FRA)
32. Eirik Hystad Solberg (NOR)
33. Christian Borgnæs (DEN)
34. Seigo Kato (JPN)
35. Lenz Hächler (SUI)
36. Lukas Feurstein (AUT)
37. Albert Ortega (ESP)
38. Fabian Ax Swartz (SWE)
39. Oscar Andreas Sandvik (NOR)
40. Hannes Zingerle (ITA)
41. Giovanni Franzoni (ITA)
42. Joshua Sturm (AUT)
43. Louis Muhlen-Schulte (AUS)
44. Diego Orecchioni (FRA)
45. Andreas Žampa (SVK)
46. Bridger Gile (USA)
47. Tiziano Gravier (ARG)
48. Erik Read (CAN)
49. Andrej Drukarov (LTU)
50. Isaiah Nelson (USA)
51. Loévan Parand (FRA)
52. Ryder Sarchett (USA)
53. Guerlain Favre (FRA)
54. William Hansson (SWE)
55. Hajata Wakacuki (JPN)
56. Linus Strasser (GER)
57. Adam Žampa (SVK)
58. George Steffey (USA)
59. Patrick Kenney (USA)
60. Raphael Lessard (CAN)
Poradie disciplíny:
1. Stefan Brennsteiner (AUT) 150 b
2. Marco Schwarz (AUT) 130 b
3. Henrik Kristoffersen (NOR) 116 b
4. Marco Odermatt (SUI) 100 b
5. Alex Vinatzer (ITA) 77 b
6. Filip Zubčić (CRO) 76 b
7. Žan Kranjec (SLO) 69 b
8. Atle Lie McGrath (NOR) 60 b
9. Thibaut Favrot (FRA) 54 b
10. Sam Maes (BEL) 47 b
36. Andreas Žampa (SVK) 3 b
Poradie SP:
1. Marco Odermatt (SUI) 345 b
2. Vincent Kriechmayr (AUT) 227 b
3. Raphael Haaser (AUT) 178 b
4. Marco Schwarz (AUT) 177 b
5. Henrik Kristoffersen (NOR) 158 b
6. Lucas Pinheiro Braathen (BRA) 152 b
7. Stefan Brennsteiner (AUT) 150 b
8. Atle Lie McGrath (NOR) 142 b
9. Paco Rassat (FRA) 140 b
10. Ryan Cochran-Siegle (USA) 126 b
10. Fredrik Møller (NOR) 126 b
57. Jan Zabystřan (CZE) 28 b
96. Andreas Žampa (SVK) 3 b
Vítam všetkých fanúšikov zimných športov pri textovom prenose z 1. kola obrovského slalomu mužov z amerického Beaver Creek.
Pôjde o tretí obrovský slalom sezóny. V tom prvom v Soeldene sa z víťazstva tešil Marco Odermatt, zatiaľ čo pred týždňom v Cooper Mountain si premiérový triumf vybojoval Stefan Brennsteiner. Uvidíme kto si vytvorí najlepšiu štartovaciu pozíciu do druhého kola.
Vítame Vás pri on-line prenose. Udalosť sa začne o 18:00.