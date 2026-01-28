Slalom v Schladmingu začalo najlepšie nórske duo, na čele sa usadil McGrath

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní - Schladming
1. kolo slalomu mužov:
1.
Alte Lie McGrath
Nórsko
53,12 s
2.
Henrik Kristoffersen
Nórsko
+0,15 s
3.
Loic Meillard
Švajčiarsko
+0,44 s
4.
Paco Rassat
Rakúsko
+0,63 s
5.
Lucas Pinheiro Braathen
Brazília
+0,78 s
Nórsky lyžiar Alte Lie McGrath sa usadil na čele poradia po elitnej tridsiatke 1. kola nočného slalomu Svetového pohára v Schladmingu.
V rakúskom stredisku viedol s náskokom 15 stotín pred krajanom Kristoffersenom, priebežne tretí bol Švajčiar Meillard (+0,44).
Slovensko nemalo v pretekoch zastúpenie. Druhé kolo bolo na programe od 20.45 h.