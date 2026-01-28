Slalom v Schladmingu začalo najlepšie nórske duo, na čele sa usadil McGrath

Atle Lie McGrath
Atle Lie McGrath (Autor: TASR/AP)
28. jan 2026
McGrath využil navýhodnejšie štartové číslo.

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní - Schladming

1. kolo slalomu mužov:

1.

Alte Lie McGrath

Nórsko

53,12 s

2.

Henrik Kristoffersen

Nórsko

+0,15 s

3.

Loic Meillard

Švajčiarsko

+0,44 s

4.

Paco Rassat

Rakúsko

+0,63 s

5.

Lucas Pinheiro Braathen

Brazília

+0,78 s

Nórsky lyžiar Alte Lie McGrath sa usadil na čele poradia po elitnej tridsiatke 1. kola nočného slalomu Svetového pohára v Schladmingu.

V rakúskom stredisku viedol s náskokom 15 stotín pred krajanom Kristoffersenom, priebežne tretí bol Švajčiar Meillard (+0,44).

﻿Slovensko nemalo v pretekoch zastúpenie. Druhé kolo bolo na programe od 20.45 h.

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2025/2026

