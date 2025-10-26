K Odermattovi sa priblížili len domáci lyžiari. Braathen urobil chybu hneď v prvej jazde

Marco Odermatt.
Marco Odermatt. (Autor: TASR/AP)
26. okt 2025 o 10:22
Andreas Žampa postúpil do 2. kola.

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní

Výsledky 1. kola - obrovský slalom mužov v Söldene:

1.

Marco Odermatt

Švajčiarsko

58,18 s

2.

Marco Schwarz

Rakúsko

+ 0,01 s

3.

Stefan Brennsteiner

Rakúsko

+ 0,25 s

4.

Thomas Tumler

Švajčiarsko

+ 0,58 s

5.

Henrik Kristoffersen

Nórsko

+ 0,73 s

29.

Andreas Žampa

Slovensko

+ 2,40 s

Adam Žampa

Slovensko

nedokončil

SÖLDEN. Slovenský lyžiar Andreas Žampa postúpil do druhého kola obrovského slalomu Svetového pohára v rakúskom Söldene.

V ľadovcovej ouvertúre dosiahol v úvodnom kole 29. najrýchlejší čas, za vedúcim Švajčiarom Marcom Odermattom zaostal o 2,40 s. Jeho brat Adam Žampa prvé kolo nedokončil.

Odermatt, ktorý obhajuje veľký glóbus, potvrdil úlohu spolufavorita na víťazstvo a usadil sa na čele o jedinú stotinu pred Rakúšanom Marcom Schwarzom.

Tretí bol so stratou 25 stotín ďalší domáci pretekár Stefan Brennsteiner.

Marco Odermatt počas obrovského slalomu mužov v Söldene.
Zan Kranjec počas obrovského slalomu mužov v Söldene.
Stefan Brennsteiner počas obrovského slalomu mužov v Söldene.
Alex Vinatzer počas obrovského slalomu mužov v Söldene.
Marco Odermatt počas obrovského slalomu mužov v Söldene. Luca De Aliprandini počas obrovského slalomu mužov v Söldene. Atle Lie McGrath počas obrovského slalomu mužov v Söldene. River Radamus počas obrovského slalomu mužov v Söldene. Lucas Pinheiro Braathen počas obrovského slalomu mužov v Söldene. Henrik Kristoffersen počas obrovského slalomu mužov v Söldene. Adam Žampa počas obrovského slalomu mužov v Söldene. Andreas Žampa počas obrovského slalomu mužov v Söldene.

Andreas Žampa sa od úvodného medzičasu držal v elitnej 30-ke a pred druhým kolom, ktoré bolo na programe o 13.00 h, si vytvoril dobrú pozíciu na bodované umiestnenie.

