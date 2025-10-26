K Odermattovi sa priblížili len domáci lyžiari. Braathen urobil chybu hneď v prvej jazde

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní
Výsledky 1. kola - obrovský slalom mužov v Söldene:
1.
Marco Odermatt
Švajčiarsko
58,18 s
2.
Marco Schwarz
Rakúsko
+ 0,01 s
3.
Stefan Brennsteiner
Rakúsko
+ 0,25 s
4.
Thomas Tumler
Švajčiarsko
+ 0,58 s
5.
Henrik Kristoffersen
Nórsko
+ 0,73 s
29.
Andreas Žampa
Slovensko
+ 2,40 s
Adam Žampa
Slovensko
nedokončil
SÖLDEN. Slovenský lyžiar Andreas Žampa postúpil do druhého kola obrovského slalomu Svetového pohára v rakúskom Söldene.
V ľadovcovej ouvertúre dosiahol v úvodnom kole 29. najrýchlejší čas, za vedúcim Švajčiarom Marcom Odermattom zaostal o 2,40 s. Jeho brat Adam Žampa prvé kolo nedokončil.
Odermatt, ktorý obhajuje veľký glóbus, potvrdil úlohu spolufavorita na víťazstvo a usadil sa na čele o jedinú stotinu pred Rakúšanom Marcom Schwarzom.
Tretí bol so stratou 25 stotín ďalší domáci pretekár Stefan Brennsteiner.
Andreas Žampa sa od úvodného medzičasu držal v elitnej 30-ke a pred druhým kolom, ktoré bolo na programe o 13.00 h, si vytvoril dobrú pozíciu na bodované umiestnenie.