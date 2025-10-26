ONLINE: 1. kolo obrovského slalomu mužov v Söldene dnes, Svetový pohár LIVE

SÖLDEN. Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní dnes štartuje v rakúskom stredisku Sölden pretekmi obrovského slalomu mužov.
Sobotné preteky sa začnú jazdou prvého kola o 10.00 h. Druhé kolo je na programe o 13.00 h.
Kde sledovať obrovský slalom v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
V pretekoch má dvojnásobné zastúpenie aj Slovensko. S číslom 45 sa vydá na trať Andreas Žampa, jeho brat Adam pôjde na trať ako 65.
ONLINE PRENOS: Obrovský slalom - 1. kolo (Sölden 2025, muži, zjazdové lyžovanie, NAŽIVO, nedeľa, výsledky)
Zjazdové lyžovanie 2025/2026
26.10.2025 o 10:00
Obrovský slalom mužov, 1. kolo, Sölden
Vítam všetkých priaznivcov alpského lyžovania pri sledovaní online textového prenosu z úvodného Obrovského slalomu mužov novej sezóny 2025/26. Dejiskom úvodných pretekov sezóny je rakúsky Sölden.
Malý glóbus za obrovský slalom z minulej sezóny bude v tejto sezóne obhajovať švajčiar Marco Odermatt. Víťazstvo z minuloročných pretekov v Söldene sa nórovi Alexandrovi Steen Olsenovi z dôvodu zranenia obhájiť s určitosťou nepodarí.
Slovensko by malo mať v pretekoch dvojnásobné zastúpenie. Štartovať by mali Adam a Andreas Žampovci.
Vítame Vás pri on-line prenose. Udalosť sa začne o 10:00.