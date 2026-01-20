Brignoneová po zranení medzi najlepšími. Vedie Švédka a Jančová opäť nepostúpila

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní
Výsledky - 1. kolo obrovského slalomu žien v Kronplatzi:
1.
Sara Hectorová
Švédsko
1:13,54 min
2.
Camille Rastová
Švajčiarsko
+ 0,15 s
3.
Julia Scheibová
Rakúsko
+ 0,39 s
4.
Mikaela Shiffrinová
USA
+ 0,89 s
5.
Thea Louise Stjernesundová
Nórsko
+ 0,97 s
6.
Maryna Gasienicová Danielová
Poľsko
+ 1,09 s
42.
Rebeka Jančová
Slovensko
+ 5,01 s
Švédska lyžiarka Sara Hectorová viedla po viedla po 1. kole obrovského slalomu Svetového pohára v talianskom stredisku Kronplatz.
Pred druhým kolom mala náskok 0,15 sekundy na Švajčiarku Camille Rastovú. Tretia najlepšia v prvom kole Rakúšanka Julia Scheibová, ktorá je líderka disciplíny, zaostala o 39 stotín.
Slovenka Rebeka Jančová figurovala po dojazde do cieľa na 42. mieste a nepostúpila do druhého kola, ktoré bolo programe od 13.30 SEČ.
Štvrtý najrýchlejší čas dosiahla líderka celkového poradia Svetového poradia Američanka Mikaela Shiffrinová so stratou 97 stotín na Hectorovú.
Majsterka sveta a držiteľka veľkého krištáľového glóbusu Talianka Federica Brignoneová absolvovala v Kronplatzi prvé preteky po deväťmesačnej pauze zapríčinenej zranením na aprílovom domácom šampionáte. V 1. kole obráku v Kronplatzi figurovala na 7. mieste.
Rebeka Jančová mala už v prvej tretine trate takmer trojsekundovú stratu, ktorú príliš nezmazala ani po dojazde do cieľa. Napokon mala na Hectorovú stratu vyše päť sekúnd a figurovala v piatej desiatke poradia 1. kola s výrazným odstupom za postupujúcou tridsiatkou.