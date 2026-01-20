Brignoneová po zranení medzi najlepšími. Vedie Švédka a Jančová opäť nepostúpila

Talianka Federica Brignoneová.
Talianka Federica Brignoneová. (Autor: TASR/AP)
20. jan 2026
Patrí jej priebežné siedme miesto, keď stráca 1,18 sekundy na líderku.

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní

Výsledky - 1. kolo obrovského slalomu žien v Kronplatzi:

1.

Sara Hectorová

Švédsko

1:13,54 min

2.

Camille Rastová

Švajčiarsko

+ 0,15 s

3.

Julia Scheibová

Rakúsko

+ 0,39 s

4.

Mikaela Shiffrinová

USA

+ 0,89 s

5.

Thea Louise Stjernesundová

Nórsko

+ 0,97 s

6.

Maryna Gasienicová Danielová

Poľsko

+ 1,09 s

42.

Rebeka Jančová

Slovensko

+ 5,01 s

Švédska lyžiarka Sara Hectorová viedla po viedla po 1. kole obrovského slalomu Svetového pohára v talianskom stredisku Kronplatz.

Pred druhým kolom mala náskok 0,15 sekundy na Švajčiarku Camille Rastovú. Tretia najlepšia v prvom kole Rakúšanka Julia Scheibová, ktorá je líderka disciplíny, zaostala o 39 stotín.

Slovenka Rebeka Jančová figurovala po dojazde do cieľa na 42. mieste a nepostúpila do druhého kola, ktoré bolo programe od 13.30 SEČ.

Štvrtý najrýchlejší čas dosiahla líderka celkového poradia Svetového poradia Američanka Mikaela Shiffrinová so stratou 97 stotín na Hectorovú.

Fotogaléria z obrovského slalomu žien v Kronplatzi (Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2025/26)
Federica Brignoneová počas obrovského slalomu v Kronplatzi.
Estelle Alphandová počas obrovského slalomu v Kronplatzi.
Federica Brignoneová počas obrovského slalomu v Kronplatzi.
Stephanie Brunnerová počas obrovského slalomu v Kronplatzi.
Majsterka sveta a držiteľka veľkého krištáľového glóbusu Talianka Federica Brignoneová absolvovala v Kronplatzi prvé preteky po deväťmesačnej pauze zapríčinenej zranením na aprílovom domácom šampionáte. V 1. kole obráku v Kronplatzi figurovala na 7. mieste.

Rebeka Jančová mala už v prvej tretine trate takmer trojsekundovú stratu, ktorú príliš nezmazala ani po dojazde do cieľa. Napokon mala na Hectorovú stratu vyše päť sekúnd a figurovala v piatej desiatke poradia 1. kola s výrazným odstupom za postupujúcou tridsiatkou.

