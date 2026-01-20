ONLINE: 1. kolo obrovského slalomu žien v Kronplatzi dnes, Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní LIVE

Sportnet|20. jan 2026 o 07:30
Sledujte spolu s nami ONLINE prenos z 1. kola obrovského slalomu žien v talianskom stredisku Kronplatz.

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2025/2026 dnes pokračuje v talianskom stredisku Kronplatz. Na programe je 1. kolo obrovského slalomu žien.

Ktorá lyžiarka najlepšie zvládne prvé kolo?

Kde sledovať lyžovanie v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Zjazdové lyžovanie sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: Obrovský slalom žien - 1. kolo (Kronplatz 2026, zjazdové lyžovanie, NAŽIVO, utorok, výsledky)

Zjazdové lyžovanie  2025/2026
20.01.2026 o 10:30
Obrovský slalom žien, 1. kolo, Kronplatz
Plánovaný
Prenos
Vítam všetkých priaznivcov alpského lyžovania pri sledovaní online textového prenosu z 1. kola Obrovského slalomu žien. Dejiskom pretekov je taliansky Kronplatz.

Predošlý obrovský slalom ovládla Camille Rastová pred Juliou Scheibovou a Paulou Moltzanovou. Víťazstvo z minuloročného Kronplatzu tu bude obhajovať Alice Robinsonová. Na štart sa nám prvýkrát v sezóne postaví aj Federica Brignoneová, ktorá sa vracia po zranení.
Vítame Vás pri on-line prenose. Udalosť sa začne o 10:30.

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2025/2026

ONLINE: 1. kolo obrovského slalomu žien v Kronplatzi dnes, Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní LIVE
dnes 07:30
