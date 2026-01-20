ONLINE: 1. kolo obrovského slalomu žien v Kronplatzi dnes, Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní LIVE

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2025/2026 dnes pokračuje v talianskom stredisku Kronplatz. Na programe je 1. kolo obrovského slalomu žien.
Ktorá lyžiarka najlepšie zvládne prvé kolo?
Zjazdové lyžovanie 2025/2026
20.01.2026 o 10:30
Obrovský slalom žien, 1. kolo, Kronplatz
Plánovaný
Prenos
Vítam všetkých priaznivcov alpského lyžovania pri sledovaní online textového prenosu z 1. kola Obrovského slalomu žien. Dejiskom pretekov je taliansky Kronplatz.
Predošlý obrovský slalom ovládla Camille Rastová pred Juliou Scheibovou a Paulou Moltzanovou. Víťazstvo z minuloročného Kronplatzu tu bude obhajovať Alice Robinsonová. Na štart sa nám prvýkrát v sezóne postaví aj Federica Brignoneová, ktorá sa vracia po zranení.
Vítame Vás pri on-line prenose. Udalosť sa začne o 10:30.