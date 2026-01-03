ONLINE: 1. kolo obrovského slalomu žien dnes, Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní LIVE

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2025/2026 dnes pokračuje v slovinskom stredisku Kranjska Gora. Na programe je 1. kolo obrovského slalomu žien.
ONLINE PRENOS: Obrovský slalom žien - 1. kolo (Kranjska Gora 2026, zjazdové lyžovanie, NAŽIVO, sobota, výsledky)
Zjazdové lyžovanie 2025/2026
03.01.2026 o 10:00
Obrovský slalom žien, 1. kolo, Kranjska Gora
Plánovaný
Poradie disciplíny
1. Julia Scheibová (AUT) 380 b
2. Alice Robinsonová (NZL) 292 b
3. Camille Rastová (SUI) 241 b
4. Sara Hectorová (SWE) 219 b
5. Zrinka Ljutićová (CRO) 198 b
6. Mikaela Shiffrinová (USA) 198 b
7. Thea Louise Stjernesundová (NOR) 166 b
8. Valérie Grenierová (CAN) 154 b
9. Paula Moltzanová (USA) 140 b
10. Lena Dürrová (GER) 120 b
Poradie SP
1. Mikaela Shiffrinová (USA) 698 b
2. Camille Rastová (SUI) 503 b
3. Alice Robinsonová (NZL) 484 b
4. Sofia Goggiaová (ITA) 404 b
5. Emma Aicherová (GER) 381 b
6. Julia Scheibová (AUT) 380 b
7. Lara Colturiová (ALB) 362 b
8. Lindsey Vonnová (USA) 350 b
9. Paula Moltzanová (USA) 312 b
10. Sara Hectorová (SWE) 304 b
Vítam všetkých priaznivcov alpského lyžovania pri sledovaní online textového prenosu z 1. kola Obrovského slalomu žien. Dejiskom pretekov je slovinská Kranjska Gora.
Víťazstvo z minuloročných pretekov bude obhajovať Sara Hectorová, ktorú na pódiu doplnili Lara Colturiová a Alice Robinsonová. Posledný obrovský slalom, ale ovládla Julia Scheibová, ktorá je zároveň momentálne aj líderkou tejto disciplíny.
Vítame Vás pri on-line prenose. Udalosť sa začne o 10:00.