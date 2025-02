Vlhová o Shiffrinovej: Je výnimočná. Môžem byť len šťastná, že lyžujem v jej ére

Shiffrinová je aj dvojnásobná olympijská víťazka (2-1-0) a z majstrovstiev sveta má doma 15 cenných kovov, z toho 8 zlatých (8-4-3).

K tomu treba pridať azda najšialenejšiu štatistiku: 100 víťazstiev a celkovo 155 umiestnení do tretieho miesta v pretekoch zaratúvaných do Svetového pohára alpských lyžiarok.



"Náš šport zviditeľňuje v tom najlepšom svetle. Naozaj si to všetko zaslúži, lebo je výnimočný človek a výnimočná športovkyňa. Má obrovský talent, ale zároveň tvrdo na sebe pracuje. Bez toho by to nešlo," dodala Vlhová o Shiffrinovej.