Lyžiarky čaká úvodný slalom sezóny. Kde sledovať Svetový pohár v Levi?

Anna Swenn Larssonová
Anna Swenn Larssonová (Autor: TASR/AP)
Sportnet|15. nov 2025 o 08:00
Pozrite si TV program slalomu žien Svetového pohára vo fínskom stredisku Levi.

LEVI. Nová sezóna Svetového pohára v zjazdovom lyžovaní má pred sebou prvé preteky slalomu.

Najtočivejšiu disciplínu hostia svahy vo fínskom stredisku Levi, kde sa v sobotu predstavia ženy a o deň neskôr aj muži.

Prvé kolo slalomu žien otvorí o 10:00 h s jednotkou Švédka Anna Swennová Larssonová.

Ako druhá vyštartuje Lena Dürrová z Nemecka, po ktorej pôjde na trať aj minuloročná víťazka Američanka Mikaela Shiffrinová.

V slalome sa predstaví aj česká lyžiarka Martina Dubovská, ktorá uzavrie elitnú tridsiatku pretekárok

Druhé kolo je na programe o 13:00 h, preteky odvysielajú televízne stanice JOJ Šport, ČT Šport, Eurosport aj ORF 1.

Kde sledovať lyžovanie v TV?
Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2025/2026

Zjazdové lyžovanie

dnes 08:00
