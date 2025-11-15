Lyžiarky čaká úvodný slalom sezóny. Kde sledovať Svetový pohár v Levi?

LEVI. Nová sezóna Svetového pohára v zjazdovom lyžovaní má pred sebou prvé preteky slalomu.
Najtočivejšiu disciplínu hostia svahy vo fínskom stredisku Levi, kde sa v sobotu predstavia ženy a o deň neskôr aj muži.
Prvé kolo slalomu žien otvorí o 10:00 h s jednotkou Švédka Anna Swennová Larssonová.
Ako druhá vyštartuje Lena Dürrová z Nemecka, po ktorej pôjde na trať aj minuloročná víťazka Američanka Mikaela Shiffrinová.
V slalome sa predstaví aj česká lyžiarka Martina Dubovská, ktorá uzavrie elitnú tridsiatku pretekárok
Druhé kolo je na programe o 13:00 h, preteky odvysielajú televízne stanice JOJ Šport, ČT Šport, Eurosport aj ORF 1.
Kde sledovať lyžovanie v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.