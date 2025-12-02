Dva obrovské slalomy, dve víťazky. Tremblant sľubuje ďalší súboj (program)

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní pokračuje v kanadskom Tremblant, kde sa ženy predstavia dvakrát v disciplíne obrovský slalom.
Lyžiarky sa už v obrovskom slalome postavili na štart dvakrát a zakaždým s inou víťazkou.
V Söldene brala triumf Julia Scheibová, minulý víkend v Copper Mountain zase dominovala Alice Robinsonová.
Svetový pohár v Tremblant 2025
Sobota, 6. decembra:
Obrovský slalom - 1. kolo 17:00, 2. kolo 20:00
Nedeľa, 7. decembra:
Obrovský slalom - 1. kolo 16:00, 2. kolo 19:00
/priamy prenos vysielajú stanice JOJ Sport, Eurosport 1, ORF 1 či Das Erste/
„Pred pretekmi som si príliš neverila, takže toto víťazstvo je pre mňa obrovské povzbudenie. Chcela som si dokázať, že aj keď Sölden nevyšiel, viem sa pozbierať a ísť naplno,“ priznala Novozélanďanka po víťazstve.
Najstabilnejšiu formu však drží práve Scheibová – vedie hodnotenie disciplíny a v každom zo sezónnych obrovských slalomov bola na pódiu.
Nepredstaví sa Lara Gutová-Behramiová, ktorá sa zranila v tréningu a predčasne ukončila sezónu.
Vlani sa preteky v Tremblant neuskutočnili pre nedostatok snehu, naposledy tu v sezóne 2023/2024 dominovala Federica Brignoneová dvoma výhrami. Aj Talianka však aktuálne pauzuje po zranení a dúfa, že stihne návrat pred zimnou olympiádou v Miláne.
Muži sa predstavia v americkom stredisku Beaver Creek, kde je na programe zjazd, super-G a obrovský slalom.