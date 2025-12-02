Dva obrovské slalomy, dve víťazky. Tremblant sľubuje ďalší súboj (program)

Alice Robinsonová vyhrala posledný obrovský slalom v Copper Mountain.
Alice Robinsonová vyhrala posledný obrovský slalom v Copper Mountain. (Autor: TASR/AP)
Nikola Černáková|2. dec 2025 o 14:46
ShareTweet0

V kanadskom stredisku sa pôjdu dva obrovské slalomy žien. Pozrite si program.

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní pokračuje v kanadskom Tremblant, kde sa ženy predstavia dvakrát v disciplíne obrovský slalom.

Lyžiarky sa už v obrovskom slalome postavili na štart dvakrát a zakaždým s inou víťazkou. 

V Söldene brala triumf Julia Scheibová, minulý víkend v Copper Mountain zase dominovala Alice Robinsonová.

Svetový pohár v Tremblant 2025

Sobota, 6. decembra:

Obrovský slalom - 1. kolo 17:00, 2. kolo 20:00

Nedeľa, 7. decembra:

Obrovský slalom - 1. kolo 16:00, 2. kolo 19:00

/priamy prenos vysielajú stanice JOJ Sport, Eurosport 1, ORF 1 či Das Erste/

„Pred pretekmi som si príliš neverila, takže toto víťazstvo je pre mňa obrovské povzbudenie. Chcela som si dokázať, že aj keď Sölden nevyšiel, viem sa pozbierať a ísť naplno,“ priznala Novozélanďanka po víťazstve.

Najstabilnejšiu formu však drží práve Scheibová – vedie hodnotenie disciplíny a v každom zo sezónnych obrovských slalomov bola na pódiu. 

Nepredstaví sa Lara Gutová-Behramiová, ktorá sa zranila v tréningu a predčasne ukončila sezónu. 

Vlani sa preteky v Tremblant neuskutočnili pre nedostatok snehu, naposledy tu v sezóne 2023/2024 dominovala Federica Brignoneová dvoma výhrami. Aj Talianka však aktuálne pauzuje po zranení a dúfa, že stihne návrat pred zimnou olympiádou v Miláne.

Muži sa predstavia v americkom stredisku Beaver Creek, kde je na programe zjazd, super-G a obrovský slalom.

TV program: SP v Tremblant 2025
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2025/2026

Zjazdové lyžovanie

Zjazdové lyžovanie

Mikaela Shiffrinová
Mikaela Shiffrinová
Pravidlá musia platiť pre každého. Shiffrinová dostala v americkom stredisku pokutu
teraz
Nachádzate sa tu:
Domov»Zimné športy»Zjazdové lyžovanie»Dva obrovské slalomy, dve víťazky. Tremblant sľubuje ďalší súboj (program)