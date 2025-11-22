Ženy čaká slalom, ktorý mal vlani premiéru. Shiffrinová si tentokrát jednotku nevytiahla

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní pokračuje v nedeľu druhým slalomom žien. Po fínskom Levi sa pretekárky presunú na zjazdovku Kirchenkar v Gurgli.
V tomto rakúskom stredisku sa pôjde iba druhýkrát, pričom pri minuloročnej premiére sa z víťazstva tešila americká rekordérka Mikaela Shiffrinová.
Na pozícii najväčšej favoritky sa po roku nič nemení, ale na rozdiel od vlaňajších pretekov ich tentokrát rodáčka z Vailu v Colorade neotvorí.
Žreb štartových čísel totiž prisúdil jednotku 33-ročnej Švajčiarke Wendy Holdenerovej, ktorá mala minulý rok štrnástku a obsadila štvrté miesto.
Po prvom kole bola dokonca druhá so stratou len 13 stotín na Shiffrinovú, no až 14. najlepší čas druhého kola ju odsunul mimo stupňa víťaziek.
Po Holdenerovej vyrazia na trať Lena Dürrová, obhajkyňa malého glóbusu Zrinka Ljutičová, Anna Swennová Larssonová a číslo 5 bude mať Shiffrinová.
Z ostatných pretekárok možno vypichnúť s osmičkou štartujúcu Laru Colturiovú. Lyžiarka, ktorá reprezentuje Albánsko, skončila vlani v Gurgli druhá s číslom 27 a pred týždňom v Levi brala rovnaké umiestnenie.
Preteky budú bez slovenskej vlajky a tiež bez Slovenky v českých farbách Martiny Dubovskej, ktorá si pre zranenie dáva mesačnú súťažnú pauzu.
Pozrite si štartové čísla slalomu žien v rakúskom Gurgli.
Štartová čísla slalomu žien v Gurgli
Číslo
Meno
Krajina
1
Wendy Holdenerová
Švajčiarsko
2
Lena Dürrová
Nemecko
3
Zrinka Ljutičová
Chorvátsko
4
Anna Swennová Larssonová
Švédsko
5
Mikaela Shiffrinová
USA
6
Katharina Liensbergerová
Rakúsko
7
Camille Rastová
Švajčiarsko
8
Lara Colturiová
Albánsko
9
Melanie Meillardová
Švajčiarsko
10
Sara Hectorová
Švédsko
11
Cornelia Oehlundová
Švédsko
12
Paula Moltzanová
USA
13
Emma Aicherová
Nemecko
14
Katharina Huberová
Rakúsko
15
Katharina Truppeová
Rakúsko