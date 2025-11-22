Ženy čaká slalom, ktorý mal vlani premiéru. Shiffrinová si tentokrát jednotku nevytiahla

Mikaela Shiffrinová vyhrala slalom v Gurgli pred Larou Colturiovou (vľavo) a Camille Rastovou.
Mikaela Shiffrinová vyhrala slalom v Gurgli pred Larou Colturiovou (vľavo) a Camille Rastovou. (Autor: TASR/AP)
Sportnet|22. nov 2025 o 22:30
Pozrite si štartové čísla pre slalom žien v rakúskom stredisku Gurgl.

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní pokračuje v nedeľu druhým slalomom žien. Po fínskom Levi sa pretekárky presunú na zjazdovku Kirchenkar v Gurgli. 

V tomto rakúskom stredisku sa pôjde iba druhýkrát, pričom pri minuloročnej premiére sa z víťazstva tešila americká rekordérka Mikaela Shiffrinová. 

Na pozícii najväčšej favoritky sa po roku nič nemení, ale na rozdiel od vlaňajších pretekov ich tentokrát rodáčka z Vailu v Colorade neotvorí. 

Žreb štartových čísel totiž prisúdil jednotku 33-ročnej Švajčiarke Wendy Holdenerovej, ktorá mala minulý rok štrnástku a obsadila štvrté miesto. 

Po prvom kole bola dokonca druhá so stratou len 13 stotín na Shiffrinovú, no až 14. najlepší čas druhého kola ju odsunul mimo stupňa víťaziek.

Po Holdenerovej vyrazia na trať Lena Dürrová, obhajkyňa malého glóbusu Zrinka Ljutičová, Anna Swennová Larssonová a číslo 5 bude mať Shiffrinová.

Z ostatných pretekárok možno vypichnúť s osmičkou štartujúcu Laru Colturiovú. Lyžiarka, ktorá reprezentuje Albánsko, skončila vlani v Gurgli druhá s číslom 27 a pred týždňom v Levi brala rovnaké umiestnenie. 

Preteky budú bez slovenskej vlajky a tiež bez Slovenky v českých farbách Martiny Dubovskej, ktorá si pre zranenie dáva mesačnú súťažnú pauzu.

Pozrite si štartové čísla slalomu žien v rakúskom Gurgli.

Štartová čísla slalomu žien v Gurgli

Číslo

Meno

Krajina

1

Wendy Holdenerová

Švajčiarsko

2

Lena Dürrová

Nemecko

3

Zrinka Ljutičová

Chorvátsko

4

Anna Swennová Larssonová

Švédsko

5

Mikaela Shiffrinová

USA

6

Katharina Liensbergerová

Rakúsko

7

Camille Rastová

Švajčiarsko

8

Lara Colturiová

Albánsko

9

Melanie Meillardová

Švajčiarsko

10

Sara Hectorová

Švédsko

11

Cornelia Oehlundová

Švédsko

12

Paula Moltzanová

USA

13

Emma Aicherová

Nemecko

14

Katharina Huberová

Rakúsko

15

Katharina Truppeová

Rakúsko

