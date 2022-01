Odermatt bol suverénny, Slováci sú bez bodov. Andreas Žampa: Život ide ďalej

Slovenskí reprezentanti Andreas a Adam Žampovci nepostúpili do 2. kola. Andreas skončil v 1. kole na 32. priečke s odstupom 4,47 s na najrýchlejšieho Odermatta, jeho brat hneď za ním (+4,56).

"Nevyšlo mi to podľa mojich predstáv. Na treťom medzičase som mal stratu 1,60 s, to bolo celkom fajn. Lenže na spodnom hangu prišla obrovská chyba, ktorá ma stála veľmi veľa.

Bolo okamžite jasné, že sa nemôžem dostať do 2. kola. Musím si vziať pozitíva z toho, že vo vrchnej časti som bol rýchly. Ďalšie preteky pre nás budú už na olympiáde, musíme makať ďalej," povedal po 1. kole Adam Žampa.

S vysokým štartovým číslom 48 nepostúpil medzi elitnú tridsiatku ani Andreas Žampa.

"Dnes to nebol jeden z tých lepších dní. Obaja sme urobili dve veľké chyby v dolnej časti trate a to nás stálo postup do 2. kola. Život ide ďalej, na olympiádu sa pripravíme najlepšie ako vieme," prisľúbil Andreas Žampa.

Priebežné poradia