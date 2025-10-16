Lyžiarska sezóna sa začne podľa plánu. Zjazdovka v Söldene je vo výbornom stave

SÖLDEN. Deväť dní pred štartom nového ročníka Svetového pohára v alpskom lyžovaní je zjazdovka v rakúskom Söldene na ľadovci Rettenbach pripravená.
Jej stav pozitívne zhodnotili vo štvrtok zástupcovia Medzinárodnej lyžiarskej a snouboardovej federácie (FIS).
Riaditeľ pretekov Markus Mayr pre agentúru APA uviedol: „Zjazdovka je už týždeň pred otvorením vo výbornom stave. Zodpovední odviedli skvelú prácu, chýbajú už len finálne úpravy.“
Maximilian Obergruber, projektový manažér pre podujatia organizované rakúskym lyžiarskym zväzom Ski Austria, opísal podmienky ako perfektné: „Dokazuje to fakt, že takmer všetky tímy už mohli trénovať na trati.“
V rovinatejšej záverečnej časti nainštalovali tri zvlnené úseky, aby sa zvýšila atraktívnosť pretekov. „Nemajú slúžiť ako pasce. Je to určite výrazné zlepšenie pre záverečnú časť,“ dodal Mayr.
Prvé preteky v obrovskom slalome sú naplánované na sobotu, ženy sa predstavia v prvom kole o 10.00 a v druhom od 13.00. Mužov čakajú preteky v rovnakom čase o deň neskôr.