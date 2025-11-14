Dve kráľovné, trinásť víťazstiev, jeden svah. Vlhová chýba – dokáže Shiffrinová sériu predĺžiť sama?

BRATISLAVA. Levi je miesto, kde sa už takmer desaťročie píše príbeh dvoch žien. Od roku 2014 tam vyhrali všetky slalomy buď Mikaela Shiffrinová, alebo Petra Vlhová – spolu 13 pretekov po sebe.
Rodáčka z Liptovského Mikuláša roky zvádzala s Američankou dramatické súboje, pričom v Levi vytvorili sériu, ktorú FIS označila za šialenú.
Poslednou inou víťazkou je Slovinka Tina Mazeová (2014), ktorá medzitým ukončila kariéru, stala sa matkou a pôsobí ako televízna expertka.
Shiffrinová priznáva, že súboje s Vlhovou – najmä v Levi – posúvali jej lyžovanie na vyššiu úroveň. Ak chcela Slovenku zdolať, musela sa zlepšovať.
„Niektoré z jej posledných jázd boli najlepšie, aké som kedy na tomto svahu videla. Motivuje ma to snažiť sa viac a lyžovať precíznejšie. Petra tu posúvala hranice a lyžovala lepšie ako ja,“ vravela vlani pre Ski Racing Media majiteľka dnes už 101 víťazstiev vo Svetovom pohári.
Slovenka jej chýba
To, či bude v Laponsku pokračovať americko-slovenská dominancia, má v rukách práve Shiffrinová. Jej najväčšia rivalka totiž v pretekoch Svetového pohára pre zranenie kolena naďalej absentuje.
Vlhová sa, rovnako ako vlani, nepredstaví, keďže stále doliečuje zranenie z domácich pretekov v Jasnej.
„Jej prítomnosť vo Svetovom pohári robí z výhier veľmi ťažkú vec pre všetkých ostatných. Nielen pre mňa – pre kohokoľvek. Mali sme skvelé súboje aj v posledných sezónach, ale mne osobne – a viem, že aj mnohým súperkám a fanúšikom – Petra, jej lyžovanie a preteky veľmi chýbali,“ povedala americká lyžiarka pre Sportnet.
Všetka pozornosť sa tak sústreďuje na Shiffrinovú, ktorá môže túto neuveriteľnú sériu víťazstiev predĺžiť a zároveň potvrdiť, že Levi zostáva jej územím.
Dobrý štart v Söldene
Shiffrinová vyhrala vo Fínsku už osemkrát a začína novú sezónu s jasnou úlohou – predĺžiť svoje panovanie v Levi. Okrem spomínanej série si pripísala víťazstvo aj v roku 2013.
Je výborne pripravená: má formu aj skúsenosti, ktoré jej často prinášajú rozhodujúcu výhodu. Fínska trať síce nepatrí k technicky najnáročnejším, je skôr rovinatejšia a každá drobná chyba na nej okamžite znamená stratu.
Američanka má za sebou preteky v rakúskom Söldene, kde obsadila štvrté miesto v obrovskom slalome. Ukázala, že sa cez nešťastné zranenie, ktoré utrpela pred rokom v Killingtone, definitívne preniesla.
Po náročnej rehabilitácii a postupnom návrate na sneh dokázala, že je späť nielen fyzicky, ale aj mentálne pripravená súťažiť s najlepšími.
Minulú sezónu sa po zranení predstavila v obrovskom slalome len trikrát, pričom najlepšie skončila na 25. mieste – hlboko pod svojimi štandardmi. Sama priznala, že po páde sa musela nanovo učiť dôverovať technike aj telu.
V Söldene ju od tretieho miesta delili necelé štyri desatiny – jasný signál, že Shiffrinová je opäť medzi najlepšími.
„Cítila som sa dobre, som rada, že dokážem byť konkurencieschopná a som šťastná zo svojho výkonu,“ povedala po pretekoch pre FIS.
Prekvapiť chce Ljutičová
Tento rok však bude Shiffrinová čeliť sviežej a hladnej konkurencii, ktorá sa už neuspokojí s bojom o pódium.
Do popredia sa derú nové mená – malý glóbus za slalom obhajuje Chorvátka Zrinka Ljutičová, ktorá vlani potvrdila, že má všetko, čo treba, aby sa stala stabilnou súperkou pre najlepšie.
Jazdí agresívne, s čistou technikou a nebojácnosťou, ktorá jej priniesla sériu pódiových umiestnení už v tínedžerskom veku.
„Neviem sa dočkať, keď konečne ukážem, na čom som celé leto trénovala. V Levi chcem prekvapiť,“ uviedla Chorvátka pre televíziu HRT.
Otáznik visí nad výkonnosťou úradujúcej majsterky sveta v tejto disciplíne Camille Rastovej, ktorá nie je v úvode sezóny stopercentne fit.
„Po obrovskom slalome v Söldene ma trápi ľavý bedrový kĺb. Mám bolesti a denne musíme prehodnocovať, či a kedy si potrebujem dať prestávku. Som opatrná, ale trpezlivá,“ dodala Švajčiarka.
Lara Colturiová, ešte len tínedžerka reprezentujúca Albánsko, patrí k najväčším talentom súčasnosti – jazdí s neuveriteľným pokojom a štýlom, ktorý pripomína Shiffrinovej začiatky.
Generačná výmena je citeľná – Shiffrinová už nie je len súperkou, ale aj meradlom. Každá z mladých pretekárok ju chce prekonať aspoň v jednej jazde. Ak však Američanka zachytí rytmus a ustojí tlak, môže si Levi opäť podmaniť.
Slovenská premiéra
Mužský slalom v Levi otvára sezónu aj boj o malý glóbus, ktorý obhajuje Henrik Kristoffersen. Nór si v uplynulej sezóne vybojoval už svoj štvrtý slalomový glóbus.
Na štarte bude chcieť potvrdiť formu a dominanciu v disciplíne, no má pred sebou tvrdých súperov – víťaza z Levi z minulej sezóny Clémenta Noela či majstra sveta Loica Meillarda.
Všetci traja sa vlani umiestnili na stupňoch víťazov.
Slovenských priaznivcov poteší premiéra mladého lyžiara Adama Nováčka vo Svetovom pohári.
„Nadšenie je veľké. Po tých rokoch driny som si vybojoval možnosť štartovať vo Svetovom pohári a veľmi sa na to teším. Samozrejme, je tam aj nervozita – sú to veľké preteky, prvý štart, veľa ľudí a pozornosti. Verím však, že to zvládnem, dám do toho všetko a uvidíme, aký bude výsledok,“ povedal v rozhovore pre Sportnet dvadsaťročný reprezentant.
Sobia tradícia
Fínske stredisko je známe aj svojou nezvyčajnou tradíciou. Víťazi pretekov dostávajú sobie mláďa, ktoré pomenujú a symbolicky ho nakŕmia.
Soby sú súčasťou tamojšej kultúry. Pretekári si ich, samozrejme, neberú domov – zostávajú na farme Ounaskievari, kde majú potrebnú starostlivosť.
Kým Vlhová pomenovala sobov po členoch rodiny a tímu, Shiffrinová sa väčšinou inšpirovala kreslenými postavičkami. Jedného zo sobov pomenovala aj po švédskej legende Ingemarovi Stenmarkovi.
Táto tradícia sa zaviedla v roku 2013, takže okrem spomenutej dvojice sa svojimi sobmi môže pochváliť už len bývalá slovinská lyžiarka Tina Mazeová.
Pri neúčasti Vlhovej, ktorá tam v rokoch 2020 a 2021 vyhrala všetky štyri slalomy, je väčšia šanca, že sa okruh majiteliek sobov rozšíri.
Prvé kolo ženského slalomu v Levi sa uskutoční v sobotu 15. novembra o 10:00 h, druhé o tri hodiny neskôr. Mužov čaká rovnaký program v nedeľu.