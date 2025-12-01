Prišiel o polku lebky, nie však o elán. Francúz sa po hrozivej nehode chce vrátiť na lyže

Hoci vlani v decembri po páde na zjazdovke v Bormiu bojoval o život, na lyže Cyprien Sarrazin nezanevrel. V rozhovore pre Eurosport povedal, že by sa rád k pretekom medzi elitu vrátil.
Trvalé následky po akútnej operácii hlavy nemá a od lekárov dostal povolenie opäť lyžovať, čo však zatiaľ neurobil. Vraj je rozumný.
"Nič mi nebráni byť zasa tým, kým som bol. To je neuveriteľné šťastie," poznamenal Francúz. V Bormiu pri tréningu na zjazd 27. decembra stratil na terénnej vlne kontrolu nad lyžami a spadol zhruba z trojmetrovej výšky na tvrdú zjazdovku. Pri operácii mu lekári odstránili vnútrolebečný hematóm.
Prišiel o polku lebky. Nie však o elán. "Mám chuť ešte raz skúsiť vrátiť sa ako lyžiar na špičkovú úroveň. Ale zároveň nechcem robiť veci len napoly. Takže keď zistím, že to na vrcholový šport už nebude, tak prestanem, "povedal víťaz piatich pretekov Svetového pohára vrátane zjazdárov práve v Bormiu z roku 2023 a dvoch vlaňajších v Kitzbüzheli.
Rodina bola najskôr v šoku, keď jej svoje rozhodnutie oznámil. "Pretože zažili ten moment, keď si mysleli, že ma stratia. Teraz, keď vidí, že som v pokoji, tak sú tiež, "tvrdí.
Po mesiacoch rehabilitácie a návratu k normálnemu životu sa cíti dobre. Uistil, že nikam neponáhľa.
"Znovu som získal všetky svoje schopnosti, len kolená ma trochu obmedzujú. Inak ale nemám trvalé následky. Človek v živote nemá toľko žolíkov a ja toho dňa jedného mal a využil ho dokonale, "povedal.
Poďakoval hlavne neurochirurgovi, ktorý v Bormiu bol náhodou kvôli prípravám na februárové olympijské hry. "Keby to bol obyčajný Svetový pohár, už by som tu nebol," dodal francúzsky zjazdár.