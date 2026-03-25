Andreas Sander
TASR|25. mar 2026 o 14:42
ShareTweet0

Na MS získal striebro v zjazde.

Nemecký lyžiar Andreas Sander po dvojročnej pauze definitívne ukončil profesionálnu kariéru.

Držiteľ striebornej medaily v zjazde z MS 2021 prerušil v roku 2024 kariéru po tom, čo mu diagnostikovali mitochondriálnu disfunkciu.

Mitochondrie sú organely, ktoré sú súčasťou ľudských buniek a vytvárajú pre ne energiu. „Skúsil som všetko, aby som sa mohol vrátiť k vrcholovému športu.

V každodennom živote sa cítim lepšie, no súťaženie vo Svetovom pohári pre mňa nie je reálne. Preto som sa rozhodol definitívne ukončiť kariéru,“ citovala agentúra DPA zo stredajšieho vyjadrenia 36-ročného zjazdového lyžiara.

Sander je napriek chorobe pyšný na svoje výsledky. V SP debutoval v roku 2008 a celkovo sa zapojil do 197 pretekov, v ktorých získal dve pódiové umiestnenia.

Striebro v zjazde oslavoval na šampionáte v talianskej Cortine d'Ampezzo.

Nachádzate sa tu:
Domov»Zimné športy»Zjazdové lyžovanie»Pred dvomi rokmi ho zasiahli zdravotné problémy. Nemecký lyžiar ukončil kariéru