Hrozivá nehoda bývalého majstra sveta. Počas zjazdu spadol a stratil prilbu

Slovinský lyžiar Rok Ažnoh pri štvrtkovom páde v zjazde Svetového pohára v Beaver Creeku utrpel otras mozgu a viacpočetné zranenie pravého kolena vrátane pretrhnutého väzu.
Olympijská sezóna sa pre neho skončila, avšak vyšetrenie v nemocnici vylúčila vážnejší úraz hlavy či krku. O zdravotnom stave dvadsaťtriročného pretekára informoval slovinský tím na sociálnych sieťach.
Ažnoh mal hrozivo vyhliadajúci pád v závere štvrtkového pretekov, keď vo vysokej rýchlosti stratil kontrolu nad lyžami a skončil v ochrannej sieti.
Pri nehode mu spadla helma a zostal bezvládne ležať. Po dlhom ošetrení bol z obávanej zjazdovky Birds of Prey zvezený do priestoru cieľa na záchranárskych saniach a prepravený do nemocnice vo Vailu.
Slovinci uviedli, že sú v spojení s ošetrujúcim personálom a až v ďalších dňoch sa rozhodne o ďalšom spôsobe liečby bývalého juniorského majstra sveta.
Štvrtkové preteky vyhral švajčiarsky favorit Marco Odermatt a zvýšil vedenie vo Svetovom pohári.
Program v Beaver Creeku dnes pokračuje super-G, ktorý usporiadatelia na základe najnovšej predikcie presunuli zo soboty.
Sobota zostane náhradným dňom, v nedeľu by sa mal ísť v Colorade obrovský slalom. Už skôr pre nepriazeň počasia odpadol plánovaný druhý zjazd.