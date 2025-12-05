Hrozivá nehoda bývalého majstra sveta. Počas zjazdu spadol a stratil prilbu

Rok Ažnoh po páde v Beaver Creek.
Rok Ažnoh po páde v Beaver Creek. (Autor: TASR/AP)
ČTK|5. dec 2025 o 13:55
V ďalších dňoch sa rozhodne o ďalšom spôsobe liečby bývalého juniorského majstra sveta.

Slovinský lyžiar Rok Ažnoh pri štvrtkovom páde v zjazde Svetového pohára v Beaver Creeku utrpel otras mozgu a viacpočetné zranenie pravého kolena vrátane pretrhnutého väzu.

Olympijská sezóna sa pre neho skončila, avšak vyšetrenie v nemocnici vylúčila vážnejší úraz hlavy či krku. O zdravotnom stave dvadsaťtriročného pretekára informoval slovinský tím na sociálnych sieťach.

Ažnoh mal hrozivo vyhliadajúci pád v závere štvrtkového pretekov, keď vo vysokej rýchlosti stratil kontrolu nad lyžami a skončil v ochrannej sieti.

Pri nehode mu spadla helma a zostal bezvládne ležať. Po dlhom ošetrení bol z obávanej zjazdovky Birds of Prey zvezený do priestoru cieľa na záchranárskych saniach a prepravený do nemocnice vo Vailu.

Slovinci uviedli, že sú v spojení s ošetrujúcim personálom a až v ďalších dňoch sa rozhodne o ďalšom spôsobe liečby bývalého juniorského majstra sveta.

Štvrtkové preteky vyhral švajčiarsky favorit Marco Odermatt a zvýšil vedenie vo Svetovom pohári.

Program v Beaver Creeku dnes pokračuje super-G, ktorý usporiadatelia na základe najnovšej predikcie presunuli zo soboty.

Sobota zostane náhradným dňom, v nedeľu by sa mal ísť v Colorade obrovský slalom. Už skôr pre nepriazeň počasia odpadol plánovaný druhý zjazd.

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2025/2026

dnes 13:55
