Záchranná akcia v rakúskom stredisku. Na pokazenej lanovke uviazlo 17 ľudí

Lanovka - ilustračný záber
Lanovka - ilustračný záber (Autor: SITA)
ČTK|29. dec 2025 o 13:35
Všetci vyviazli bez zranení.

Záchranári v lyžiarskom stredisku na tirolskom ľadovci Hintertux evakuovali v nedeľu popoludní 17 ľudí z pokazenej sedačkovej lanovky.

Trvalo takmer dve a pol hodiny, kým sa podarilo všetkých ľudí zachrániť, napísal dnes web rakúskej verejnoprávnej televízie a rozhlasu ORF. Všetci vyviazli bez zranení.

Okolo 15.30 h sa kvôli poruche hnacieho kotúča zasekla trojsedačková lanovka. V tej chvíli sa na nej nachádzalo 17 osôb rozptýlených po celej dĺžke lanovky.

Pre silný vietor nebolo možné urobiť záchranu vrtuľníkom, takže všetkých lyžiarov museli horskí záchranári z lanovky dostať pomocou lana.

Zásah vykonala horská služba spolu s alpskou políciou. O uviaznutých lyžiarov sa staralo niekoľko záchranných tímov, ktoré sa dopravili na kopec pomocou ratrakov a skútra. Okolo 18.00 h bol z lanovky zachránený posledný človek.

dnes 13:35
