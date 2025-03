ONLINE: Zjazd žien v Kvitfjelli 2025, zjazdové lyžovanie LIVE sobota

Valerie Grenierová se do cíle dostala se ztrátou přes dvě sekundy a je poslední.

Joanna Hählenová do dnešního sjezdu nenastoupí.

Laura Gaucheová se těsně vklínila na dvaadvacátou pozici. S bodováním z dnešního závodu to s ní vypadá dobře.

Se ztrátou 1,87 sekundy se usadila na 23. místě Švýcarka Malorie Blancová. Je předposlední a bude to ještě dramatické čekání, jestli se udrží na bodech.

Christina Agerová z Rakouska se do cíle dostává na 19. příčce se ztrátou 1,43 sekundy na čelo.

Jacqueline Wilesová předváděla fantastickou jízdu až do závěrečného skoku. Američanka, která byla rychlejší než Aicherová, přišla o rychlost a to takovým způsobem, že z náskoku osmi setin je ztráta 8 desetin. Až dvanácté místo!

Ztráta 1,15 sekundy znamená pro domácí Kajsu Vickhoff Lieovou průběžné čtrnácté místo. To není úplně výsledek, v jaký doufala.

Neskutečná jízda s fenomenálním závěrem Emmy Aicherové! Němka na posledním mezičase byla ve ztrátě, jenže závěrečný skok, na kterém prakticky každá závodnice ztrácela rychlost, zvládla Aicherová dokonale. Ještě lépe než Macugaová, díky čemuž se dostává do vedení s náskokem tří setin sekundy!

Stephanie Venierová do závodu nenastoupila.

Bronzová medailistka ze Saalbachu měla výborný start, dokonce nejrychlejší ze všech. Svou rychlost přetavila ve zvýšení náskoku na druhém mezičase na 21 setin. Pak si ale špatně najela do dlouhé zatáčky, kvůli čemuž se jí rozhodila i další branka. Na posledním mezičase kvůli tomu ztrácela dvě desetiny a pak se jí nepovedl ani závěr. Po posledním skoku přišla o podstatnou část rychlosti a v cíli je až devátá se ztrátou 72 setin.

V pátek byla Ester Ledecká devátá. Co si vyjede dnes?

Laře Gutové-Behramiové nestačil na posledním mezičase náskok devíti setin k tomu, aby sesadila Macugaovou z čela. Měla hodně nepovedený závěr, na posledním skoku letěla až moc do strany a výsledkem je ztráta 48 setin.

