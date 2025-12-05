ONLINE: Super-G mužov dnes v Beaver Creek, Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní LIVE

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní dnes pokračuje v americkom stredisku Beaver Creek pretekmi v super-G mužov.
Kde sledovať super-G v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Zjazdové lyžovanie sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Super-G mužov (Beaver Creek 2025, zjazdové lyžovanie, NAŽIVO, piatok, výsledky)
Zjazdové lyžovanie 2025/2026
05.12.2025 o 19:15
SP - SuperG mužov, Beaver Creek
Plánovaný
Prenos
Poradie disciplíny
1. Marco Odermatt (SUI) 100 b
2. Vincent Kriechmayr (AUT) 80 b
3. Raphael Haaser (AUT) 60 b
4. Stefan Babinsky (AUT) 50 b
5. Fredrik Møller (NOR) 45 b
6. Lukas Feurstein (AUT) 40 b
7. Stefan Rogentin (SUI) 36 b
8. Guglielmo Bosca (ITA) 32 b
9. Franjo von Allmen (SUI) 29 b
10. Ryan Cochran-Siegle (USA) 26 b
Poradie SP
1. Marco Odermatt (SUI) 300 b
2. Marco Schwarz (AUT) 166 b
3. Henrik Kristoffersen (NOR) 158 b
4. Lucas Pinheiro Braathen (BRA) 152 b
5. Stefan Brennsteiner (AUT) 150 b
6. Atle Lie McGrath (NOR) 142 b
7. Paco Rassat (FRA) 140 b
8. Vincent Kriechmayr (AUT) 127 b
9. Raphael Haaser (AUT) 118 b
10. Timon Haugan (NOR) 117 b
81. Jan Zabystřan (CZE) 10 b
94. Andreas Žampa (SVK) 3 b
Vítam všetkých priaznivcov alpského lyžovania pri sledovaní online textového prenosu zo Super G mužov. Dejiskom pretekov je americký Beaver Creek.
Preteky sa pôvodne mali ísť v sobotu, no kvôli zlej predpovedi počasia sa bude štartovať už dnes. Víťazstvo z minuloročných pretekov tu bude obhajovať Marco Odermatt.
Vítame Vás pri on-line prenose. Udalosť sa začne o 19:15.