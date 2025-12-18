ONLINE: Zjazd mužov vo Val Gardene dnes, Svetový pohár LIVE

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní dnes pokračuje v talianskom stredisku Val Gardena pretekmi v zjazde mužov.
Kde sledovať zjazdové lyžovanie v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Zjazdové lyžovanie sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Zjazd mužov (Val Gardena 2025, zjazdové lyžovanie, NAŽIVO, štvrtok, výsledky)
Zjazdové lyžovanie 2025/2026
18.12.2025 o 11:45
SP - Sjezd mužů, Val Gardena Südtirol
Plánovaný
Prenos
Startovní listina
1. Mattia Casse (ITA)
2. Niels Hintermann (SUI)
3. Daniel Hemetsberger (AUT)
4. Bryce Bennett (USA)
5. Aleksander Aamodt Kilde (NOR)
6. Franjo von Allmen (SUI)
7. Vincent Kriechmayr (AUT)
8. Ryan Cochran-Siegle (USA)
9. Alexis Monney (SUI)
10. Miha Hrobat (SLO)
11. Stefan Rogentin (SUI)
12. Justin Murisier (SUI)
13. Dominik Paris (ITA)
14. Marco Odermatt (SUI)
15. James Crawford (CAN)
16. Florian Schieder (ITA)
17. Nils Allegre (FRA)
18. Cameron Alexander (CAN)
19. Adrian Smiseth Sejersted (NOR)
20. Stefan Babinsky (AUT)
21. Nejc Naraločnik (SLO)
22. Otmar Striedinger (AUT)
23. Adrien Théaux (FRA)
24. Elian Lehto (FIN)
25. Romed Baumann (GER)
26. Marco Kohler (SUI)
27. Maxence Muzaton (FRA)
28. Brodie Seger (CAN)
29. Lars Rösti (SUI)
30. Blaise Giezendanner (FRA)
31. Raphael Haaser (AUT)
32. Guglielmo Bosca (ITA)
33. Livio Hiltbrand (SUI)
34. Felix Monsen (SWE)
35. Jan Zabystřan (CZE)
36. Felix Hacker (AUT)
37. Christof Innerhofer (ITA)
38. Wiley Maple (USA)
39. Jeffrey Read (CAN)
40. Benjamin Jacques Alliod (ITA)
41. Luis Vogt (GER)
42. Simon Jocher (GER)
43. Alessio Miggiano (SUI)
44. Nicolo Molteni (ITA)
45. Fredrik Møller (NOR)
46. Martin Čater (SLO)
47. Nils Alphand (FRA)
48. Jared Goldberg (USA)
49. Stefan Rieser (AUT)
50. Giovanni Franzoni (ITA)
51. Erik Arvidsson (USA)
52. Kyle Negomir (USA)
53. Marco Pfiffner (LIE)
54. Vincent Wieser (AUT)
55. Charles Gamel Seigneur (FRA)
56. Sam Morse (USA)
57. Henrik von Appen (CHI)
58. Raphael Lessard (CAN)
59. Ken Caillot (FRA)
60. Manuel Traninger (AUT)
61. Felix Rösle (GER)
62. Taras Filjak (UKR)
63. Adrien Fresquet (FRA)
64. Maximilian Schwarz (GER)
65. Ander Mintegui (ESP)
66. Barnabás Szöllös (ISR)
67. Juhan Luik (EST)
Pořadí SP
1. Marco Odermatt (SUI) 505 b
2. Henrik Kristoffersen (NOR) 302 b
3. Timon Haugan (NOR) 281 b
4. Loïc Meillard (SUI) 258 b
5. Alex Vinatzer (ITA) 251 b
6. Stefan Brennsteiner (AUT) 245 b
7. Lucas Pinheiro Braathen (BRA) 233 b
8. Marco Schwarz (AUT) 231 b
9. Vincent Kriechmayr (AUT) 227 b
10. Raphael Haaser (AUT) 196 b
...
67. Jan Zabystřan (CZE) 28 b
106. Andreas Žampa (SVK) 3 b
Pořadí disciplíny
1. Marco Odermatt (SUI) 100 b
2. Ryan Cochran-Siegle (USA) 80 b
3. Adrian Smiseth Sejersted (NOR) 60 b
4. Franjo von Allmen (SUI) 50 b
5. Vincent Kriechmayr (AUT) 45 b
6. Dominik Paris (ITA) 40 b
7. Stefan Eichberger (AUT) 36 b
8. Stefan Rogentin (SUI) 32 b
9. Alexis Monney (SUI) 29 b
10. Cameron Alexander (CAN) 26 b
...
26. Jan Zabystřan (CZE) 5 b
Hezké dopoledne příznivcům alpského lyžování! V italské Val Gardeně se uskuteční druhý sjezd letošního Světového poháru, který je náhradou za zrušený závod v kanadském Beaver Creeku. Ani v Alpách ovšem sjezdařům počasí příliš nepřálo a středeční trénink byl zrušen. Závodníci si trať vyzkoušeli v úterý, kdy zajel v měřeném tréninku nejlepší čas letošní vládce svahů, Švýcar Odermatt. Českým sjezdařům se příliš nedařilo – Jan Zabystřan, který v úvodním závodě bodoval 26. místem, zajel až 71. čas a Šimon Lochmann až předposlední 78.
Vítáme vás u on-line přenosu. Událost začíná v 11:45.