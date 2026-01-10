ONLINE: Obrovský slalom mužov v Adelbodene dnes, Svetový pohár LIVE (2. kolo)

ONLINE: 2. kolo slalomu mužov dnes v Adelbodene.
Fotogaléria (18)
ONLINE: 2. kolo slalomu mužov dnes v Adelbodene. (Autor: TASR/AP)
Sportnet|10. jan 2026 o 11:15
Sledujte spolu s nami ONLINE prenos z 2. kola obrovského slalomu mužov vo švajčiarskom stredisku Adelboden.

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2025/2026 dnes pokračuje vo švajčiarskom stredisku Adelboden Na programe je 2. kolo obrovského slalomu mužov.

Prvé kolo vyhral domáci Marco Odermatt.

Fotogaléria z obrovského slalomu mužov v Adelbodene (Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2025/26)
Lucas Pinheiro Braathen počas obrovského slalomu mužov v Adelbodene.
Thomas Tumler počas obrovského slalomu mužov v Adelbodene.
Thomas Tumler počas obrovského slalomu mužov v Adelbodene.
Lucas Pinheiro Braathen počas obrovského slalomu mužov v Adelbodene.
18 fotografií
Loic Meillard počas obrovského slalomu mužov v Adelbodene.Lucas Pinheiro Braathen počas obrovského slalomu mužov v Adelbodene.Zan Kranjec počas obrovského slalomu mužov v Adelbodene.Stefan Brennsteiner počas obrovského slalomu mužov v Adelbodene.Loic Meillard počas obrovského slalomu mužov v Adelbodene.Filip Zubcic počas obrovského slalomu mužov v Adelbodene.Timon Haugan počas obrovského slalomu mužov v Adelbodene.Henrik Kristoffersen počas obrovského slalomu mužov v Adelbodene.Stefan Brennsteiner počas obrovského slalomu mužov v Adelbodene.Luca De Aliprandini počas obrovského slalomu mužov v Adelbodene.Leo Anguenot počas obrovského slalomu mužov v Adelbodene.Atle Lie McGrath počas obrovského slalomu mužov v Adelbodene.Marco Schwarz počas obrovského slalomu mužov v Adelbodene.River Radamus počas obrovského slalomu mužov v Adelbodene.
Kde sledovať zjazdové lyžovanie v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Zjazdové lyžovanie sledujete spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: Obrovský slalom - 2. kolo (Adelboden, muži, 2026, zjazdové lyžovanie, NAŽIVO, sobota, výsledky)

Zjazdové lyžovanie  2025/2026
10.01.2026 o 13:30
Obrovský slalom mužov, 2. kolo, Adelboden
Plánovaný
Prenos
Vítam všetkých priaznivcov alpského lyžovania pri sledovaní online textového prenosu z 2. kola Obrovského slalomu mužov. Dejiskom pretekov je švajčiarsky Adelboden.

Do 2. kola už tradične postúpi 30 najrýchlejších pretekárov a štartovať sa bude v opačnom poradí a teda pretekár, ktorý skončil na 30. mieste v 1. kole vyštartuje do 2. kola ako prvý.
Vítame Vás pri on-line prenose. Udalosť sa začne o 13:30.
