ONLINE: Obrovský slalom mužov v Adelbodene dnes, Svetový pohár LIVE (2. kolo)

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2025/2026 dnes pokračuje vo švajčiarskom stredisku Adelboden Na programe je 2. kolo obrovského slalomu mužov.
Prvé kolo vyhral domáci Marco Odermatt.
Fotogaléria z obrovského slalomu mužov v Adelbodene (Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2025/26)
Kde sledovať zjazdové lyžovanie v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Zjazdové lyžovanie sledujete spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Obrovský slalom - 2. kolo (Adelboden, muži, 2026, zjazdové lyžovanie, NAŽIVO, sobota, výsledky)
Zjazdové lyžovanie 2025/2026
10.01.2026 o 13:30
Obrovský slalom mužov, 2. kolo, Adelboden
Plánovaný
Prenos
Vítam všetkých priaznivcov alpského lyžovania pri sledovaní online textového prenosu z 2. kola Obrovského slalomu mužov. Dejiskom pretekov je švajčiarsky Adelboden.
Do 2. kola už tradične postúpi 30 najrýchlejších pretekárov a štartovať sa bude v opačnom poradí a teda pretekár, ktorý skončil na 30. mieste v 1. kole vyštartuje do 2. kola ako prvý.
Vítame Vás pri on-line prenose. Udalosť sa začne o 13:30.