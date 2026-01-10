Suverénny triumf domáceho fenoména, vyrovnal Stenmarka. Senzačné pódium oslavuje Francúz

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní
Výsledky - 1.+2. kolo obrovského slalomu v Adelbodene:
1.
Marco Odermatt
Švajčiarsko
2:31,23 min.
2.
Lucas Braathen
Brazília
+ 0,49 s
3.
Leo Anguenot
Francúzsko
+ 0,68 s
4.
Timon Haugan
Nórsko
+ 1,26 s
5.
Henrik Kristoffersen
Nórsko
+ 1,43 s
6.
Loic Meillard
Švajčiarsko
+ 1,50 s
Domáci lyžiar Marco Odermatt triumfoval v sobotňajšom obrovskom slalome Svetového pohára v Adelbodene.
Vo švajčiarskom stredisku zvíťazil v tejto disciplíne piatykrát v sérii, čo doteraz dokázal iba legendárny Švéd Ingemar Stenmark (1979-1984).
Druhý skončil Brazílčan Lucas Pinheiro Braathen (+0,49 s) a tretí bol Francúz Leo Anguenot (+0,68 s).
Dvadsaťosemročný Odermatt neprehral obrák na zjazdovke Chuenisbärgli od roku 2022. Líder celkového poradia SP sa najlepšie vyrovnal s náročnými poveternostnými podmienkami a snežením, ktoré v druhom kole ešte zhustlo.
Pred štartom toho prvého dostal do vysielačky informáciu, že trať nie je taká rýchla, ako si s trénermi mysleli, a preto musí ísť od začiatku „na plný plyn“.
To aj urobil, vyhol sa chybám a do cieľa prišiel s náskokom 49 stotín pred dovtedajším lídrom Braathenom. Tretí bol Timon Haugan z Nórska. Kvalitnú jazdu predviedol aj Anguenot, so štartovým číslom 18 figuroval na štvrtej priečke.
V druhom kole zaujal Američan River Radamus, ktorý odštartoval z posledného 30. miesta, ale najrýchlejšou jazdou sa v ňom posunul až o 23 priečok a dlho ho nikto nedokázal predbehnúť. V súčte oboch kôl však nemohol pomýšľať na pódium.
Na to sa dostal Anguenot, ktorý v druhom kole predbehol Haugana o vyše pol sekundy. Po ňom predviedol bezchybný výkon Braathen, lenže navlas rovnaký čas v druhej jazde dosiahol aj Odermatt a tešil sa z 51. víťazstva v kariére, z toho 28. v obráku.
„Od mojej prvej účasti tu v Adelbodene ma ľudia tiahnu za úspechom. Je to neuveriteľné a z roku na rok lepšie a lepšie. Veľmi mi to pomáha. Prvá výhra tu bola úžasná a táto, ktorou som sa vyrovnal Stenmarkovi, je tiež neuveriteľná,“ povedal pre Eurosport.
Odermatt sa vďaka triumfu dostal na čelo poradia disciplíny a zároveň zvýšil svoj už tak veľký náskok v celkovej klasifikácii SP na 467 bodov pred Braathenom.
Slovenskí reprezentanti Andreas (štartové číslo 50) a Adam Žampovci (66) nepostúpili z 1. kola. Prvý z nich skončil so stratou tri a pol sekundy na 39. priečke, 84 stotín za postupovými miestami. Druhému jazda na zasneženej zjazdovke vôbec nevyšla a s mankom 5,27 s obsadil 57. pozíciu.